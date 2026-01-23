Friday, Jan 23, 2026

amar.jpgبر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مدیران مسئول روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین دستور داده است از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.

بنابر این اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانه‌های داخلی به آنها ابلاغ شده و در آن، به‌صراحت تاکید شده است که هیچ‌گونه مصاحبه یا گفت‌وگو با خانواده‌های کشته‌شدگان انجام نشود.

به گفته منابع مطلع، این تصمیم در راستای جلوگیری از انتشار ابعاد واقعی کشتار معترضان که به دستور مستقیم علی خامنه‌ای رخ داد، اتخاذ شده است.

این دستور در حالی صادر شده که در همان جلسه، شماری از مدیران رسانه‌های داخلی با اشاره به آمار چند هزار نفری کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان، ابلاغیه دولت مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده‌اند.

به گفته این افراد، اختلاف فاحشی میان آمار رسمی حکومت و اطلاعات موجود در داخل کشور وجود دارد.

شورای امنیت کشور، نهادی که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کند، چهارشنبه اول بهمن برای نخستین بار آماری از شمار کشته‌شدگان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی منتشر کرد.

در این بیانیه، شمار معترضان کشته‌شده ۶۹۰ نفر اعلام شده است. این شورا همچنین مجموع جان‌باختگان این دو روز را سه هزار و ۱۱۷ نفر عنوان کرده، اما مدعی شده است که دو هزار و ۴۲۷ نفر از این افراد «شهید» و از «مردم بی‌گناه و حافظان نظم و امنیت» بوده‌اند؛ عنوانی که در ادبیات جمهوری اسلامی صرفا به نیروهای حامی حکومت اطلاق می‌شود.

بنیاد شهید جمهوری اسلامی نیز چهارشنبه اول بهمن اعلام کرد نیروهای نظامی و امنیتی تنها جان ۶۹۰ معترض را گرفته‌اند و دو هزار و ۴۲۷ نفر دیگر به دست معترضان «شهید» شده‌اند. این نهاد ابتدا از کشته شدن سه هزار و ۳۱۷ نفر خبر داده بود، اما ساعاتی بعد این رقم را به سه هزار و ۱۱۷ نفر کاهش داد.

این آمار با اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، روایت شاهدان عینی و گزارش‌های رسانه‌های جهانی اختلاف چشمگیری دارد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اوایل هفته جاری گفت برآوردها نشان می‌دهد شمار غیرنظامیانی که در جریان سرکوب اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، دست‌کم پنج هزار نفر است. او با استناد به گزارش‌های دریافتی از پزشکان داخل ایران افزود این رقم می‌تواند «حداقل ۲۰ هزار نفر» باشد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش از این اعلام کرده بود شمار معترضانی که به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند، دست‌کم ۱۲ هزار نفر بوده است. رسانه‌هایی چون ساندی‌تایمز این رقم را بین ۱۶ تا ۱۸ هزار نفر و شبکه سی‌بی‌اس تا ۲۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

ایران‌اینترنشنال در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این آمار بر اساس اطلاعات دریافتی از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاست‌جمهوری، منابعی در سپاه پاسداران در شهرهای مختلف، روایت خانواده‌های کشته‌شدگان، گزارش‌های میدانی و داده‌های مراکز درمانی به‌صورت چندمرحله‌ای بررسی شده است.

بر اساس این بیانیه، کشتار روزهای ۱۸ و ۱۹ دی از نظر گستره جغرافیایی، شدت خشونت و شمار جان‌باختگان در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده است.

