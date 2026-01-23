بنابر این اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانه‌های داخلی به آنها ابلاغ شده و در آن، به‌صراحت تاکید شده است که هیچ‌گونه مصاحبه یا گفت‌وگو با خانواده‌های کشته‌شدگان انجام نشود.

به گفته منابع مطلع، این تصمیم در راستای جلوگیری از انتشار ابعاد واقعی کشتار معترضان که به دستور مستقیم علی خامنه‌ای رخ داد، اتخاذ شده است.

این دستور در حالی صادر شده که در همان جلسه، شماری از مدیران رسانه‌های داخلی با اشاره به آمار چند هزار نفری کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان، ابلاغیه دولت مسعود پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده‌اند.

به گفته این افراد، اختلاف فاحشی میان آمار رسمی حکومت و اطلاعات موجود در داخل کشور وجود دارد.

شورای امنیت کشور، نهادی که زیر نظر وزیر کشور فعالیت می‌کند، چهارشنبه اول بهمن برای نخستین بار آماری از شمار کشته‌شدگان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی منتشر کرد.

در این بیانیه، شمار معترضان کشته‌شده ۶۹۰ نفر اعلام شده است. این شورا همچنین مجموع جان‌باختگان این دو روز را سه هزار و ۱۱۷ نفر عنوان کرده، اما مدعی شده است که دو هزار و ۴۲۷ نفر از این افراد «شهید» و از «مردم بی‌گناه و حافظان نظم و امنیت» بوده‌اند؛ عنوانی که در ادبیات جمهوری اسلامی صرفا به نیروهای حامی حکومت اطلاق می‌شود.