در اوج سرکوب خونین اعتراض‌ها و همزمان با اوج‌گیری بحث‌ها درباره «تغییر در رأس قدرت» ایران، تحلیل‌های تازه نشان می‌دهند که ایدۀ اصلاح هدایت‌شده یا مصالحه با سپاه پاسداران نه راه‌حل، بلکه تداوم بحران در ایران است. پیوند ساختاری سپاه پاسداران با ایدئولوژی ولایت فقیه، منافع اقتصادی کلان و به ویژه نقش مستقیم آن در کشتار معترضان، هر سناریوی «تغییر از بالا» را از پیش به طرحی محکوم به شکست بدل می‌کنند

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

در حالی که سرکوب اعتراض‌های سراسری در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده و هزاران کشته و زخمی برجای گذاشته است، بحث درباره امکان «تغییر در رأس قدرت» ایران بار دیگر در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب بالا گرفته است. در کنار گمانه‌زنی‌ها درباره «سقوط قریب‌الوقوع» جمهوری اسلامی، شماری از تحلیلگران تأکید می‌کنند که هر سناریوی تغییر در ایران، ناگزیر از عبور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است : نهادی که ضامن بقای ایدئولوژیک نظام اسلامی و ستون یک ساختار عمیقاً رانتی و نپوتیستی به‌شمار می‌رود.

سوفیا ماهروگ، تاریخ‌نگار، در یادداشتی در روزنامه لوموند با عنوان «در ایران، سپاه پاسداران حافظ اصول جمهوری اسلامی و یک نظام نپوتیستی است»، تصریح می‌کند که تمرکز صرف بر خیابان و جنبش‌های اعتراضی، بدون درک دینامیسم‌های درونی دستگاه دولتی و نهادهای امنیتی، به خطای تحلیلی می‌انجامد. به‌نوشتۀ او، تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که فروپاشی رژیم‌های اقتدارگرا، بدون مداخلۀ خارجی یا دست‌کم «شکاف در دستگاه نظامی-امنیتی»، به ‌ندرت ممکن است.

ماهروگ یادآور می‌شود که سپاه پاسداران، از بدو تأسیس در آوریل ۱۹۷۹ نه یک ارتش حرفه‌ای، بلکه نیرویی ایدئولوژیک بوده است که مأموریت اصلی‌اش دفاع از اصل «ولایت فقیه» و اقتدار سیاسیِ «نمایندۀ خدا بر زمین» تعریف شده است. با این حال، به‌گفتۀ او، در سال‌های اخیر شکافی معنادار در درون این نهاد شکل گرفته است: نسلی جدید از فرماندهان و مدیران سپاه که نه انقلاب ۵۷ را تجربه کرده‌اند و نه جنگ ایران و عراق را، و بیش از وفاداری عقیدتی، به منافع اقتصادی، شبکه‌های قدرت و امتیازات انباشته‌شده می‌اندیشند.

به‌نوشتۀ لوموند، سپاه پاسداران امروز در سطح ملی و استانی، بازیگر اصلی سه حوزه کلیدی است: امنیت، بوروکراسی و اقتصاد. این نهاد، به‌ویژه از دهۀ ۲۰۰۰ به بعد، کنترل گسترده‌ای بر شهرداری‌ها، پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی، سیاست‌های عمومی در حوزه‌های بهداشت، آموزش و مسکن، و همچنین بر قاچاق تسلیحات به‌دست آورده است. در عرصۀ اقتصادی، با بهره‌گیری از بنیادها و معافیت‌های مالیاتی، سپاه بخش‌های کلیدی چون ساخت‌وساز، املاک، بانکداری، بیمه، پتروشیمی، صنایع دفاعی، سایبری و مخابرات را در اختیار گرفته است.

ماهروگ همچنین به نقش سپاه در «دیپلماسی موازی» اشاره می‌کند : نقشی که از طریق نیروی قدس - تأسیس‌شده در سال ۱۹۸۱ - امکان گفتگوها و توافق‌های پشت‌پرده را فراهم کرده است. او نمونه‌ای تاریخی می‌آورد: همکاری ضمنی نیروهای آمریکایی و نیروی قدس برای سقوط طالبان در افغانستان در اواخر دهۀ ۱۹۹۰. به‌نظر این پژوهشگر، همین ظرفیت است که امروز سپاه را به بازیگری تبدیل می‌کند که هم می‌تواند مانع تغییر شود و هم، در صورت محاسبۀ منافعش، مسیر تغییر «از بالا» را مدیریت کند.

با این حال، ماهروگ فرضیۀ کودتای نظامی مستقیم سپاه علیه جمهوری اسلامی را رد می‌کند. او بر «ماهیت تکه‌تکه و ناهمگون» سپاه تأکید می ورزد : نهادی که خود دچار ریزش، خیانت و نفوذ است. به‌گفتۀ او، ترور چند فرماندۀ ارشد سپاه توسط اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، با اتکا به اطلاعات انسانی، نشان داد که انسجام درونی این نهاد مطلق نیست. از همین رو، سناریوی محتمل‌تر نه براندازی آشکار، بلکه «دست‌کاری موازنه قدرت» از طریق اثرگذاری بر انتخاب جانشین علی خامنه‌ای در مجلس خبرگان است. این اقدام به گمان نویسندۀ مقاله لوموند به سپاه اجازه می‌دهد ضمن حفظ منافع اقتصادی، کنترل پلیس و نفوذ محلی، نظام را به‌سوی نوعی «تکنوکراسی اقتدارگرا» سوق دهد.