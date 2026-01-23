ایندیپندنت فارسی - دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که یک «ناوگان عظیم» از کشتیهای نظامی ایالات متحده به سمت ایران در حرکت است. او بار دیگر به تهران هشدار داد که از کشتن معترضان یا از سرگیری برنامه هستهای خود خودداری کند. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره برکناری با تبعید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گفت که وارد (جزئیات) نمیشود اما آنها (جمهوری اسلامی) میدانند ما چه میخواهیم. ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی را زیرنظر دارد.
به گفته مقامات آمریکایی که در گفتگو با رویترز، خواستند نامشان فاش نشود، ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» و چند ناوشکن موشکانداز در روزهای آینده وارد منطقه خلیج فارس خواهند شد. یکی از مقامات افزود که سامانههای پدافند هوایی اضافی نیز برای منطقه در نظر گرفته شده است تا از هرگونه حمله احتمالی ایران به پایگاههای آمریکا جلوگیری کند.
ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاستجمهوری گفت: «ناوگان زیادی به آن سمت در حرکت است، ترجیح میدهم هیچ اتفاقی نیفتد، اما آنها را با دقت زیر نظر داریم.» او افزود: «ممکن است نیازی به استفاده از آنها نباشد.»
ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که به سوی معترضان تیراندازی نکند. اما جمهوری اسلامی این اقدام را انجام داد. با این حال ترامپ میگوید که مطلع شده که جمهوری اسلامی قصد اعدام ۸۳۷ نفر را دارد و با تهدید تهران موفق شده از اجرای این احکام جلوگیری کند.
ترامپ گفت: «گفتم: اگر این افراد را اعدام کنید، شدیدتر از هر زمان دیگری ضربه خواهید خورد. کاری که ما با برنامه هستهای شما کردیم، در مقایسه با آن کوچک به نظر خواهد رسید.» او افزود: «یک ساعت پیش از آنکه این اتفاق هولناک رخ دهد، آنها لغو کردند؛ این نشانه خوبی است.» ترامپ همچنین در پاسخ به سوال درباره تعداد معترضان کشتهشده، گفت: «هیچکس دقیق نمیداند... یعنی، تعداد زیاد است.» او گفت که ارقام دقیق در حال بررسی است.
او همچنین تاکید کرد که آمریکا در صورت از سرگیری برنامه هستهای ایران پس از حملات ژوئن، اقدام خواهد کرد: «اگر دوباره تلاش کنند، باید به منطقهای دیگر بروند. ما آنها را آنجا هم خواهیم زد، به همان سادگی.»
ایران موظف است به آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش دهد که چه بر سر سایتهای هدفگرفتهشده و مواد هستهای موجود در آنها آمده است؛ این شامل حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای تا ۶۰ درصد است که طبق استاندارد آژانس، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای کافی است.
آژانس حداقل هفت ماه است که موجودی اورانیوم غنیشده ایران را راستیآزمایی نکرده، در حالی که این کار باید بهصورت ماهانه انجام شود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اخیرا هشدار داده که این بنبست نمیتواند تا ابد ادامه پیدا کند و اگر تهران تا ماه مارس همکاری نکند، ناچار است گزارش دهد که از وضعیت برنامه هستهای ایران اطلاع ندارد.