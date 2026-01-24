عبدی مدیا - قطع اینترنت دست مزارع غیرمجاز بیتکوین را رو کرد!
این شبکۀ پنهان، بهتنهایی ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات توان لحظهای مصرف میکند؛ رقمی که با ظرفیت تولید دو نیروگاه اتمی بوشهر برابری میکند.
پیروز مدیا - قطع سراسری اینترنت که قرار بود صدای مردم معترض را خفه کند، ناخواسته یکی از غارتهای انرژی توسط مافیای حکومتی را فاش کرد؛ بر اساس آمارهای دولتی، همزمان با قطع نت، ۱۳۰۰ مگاوات برق (معادل مصرف یک شهر کامل) ناگهان از شبکه حذف شد و همزمان هشریت جهانی بیتکوین ۱۰ درصد سقوط کرد. این سند غیرقابلانکار ثابت میکند که در حالی که مردم ایران با خاموشیهای مکرر و کمبود برق دستوپنج نرم میکنند، سپاه و نهادهای حکومتی با استفاده از برق عمومی، بزرگترین مزارع استخراج بیتکوین جهان را اداره میکنند تا جیبهای خود را پر کنند.
این متن را نه زیدآبادی مینویسد، نه عبدی امضا میکند
