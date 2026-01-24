عبدی مدیا - قطع اینترنت دست مزارع غیرمجاز بیت‌کوین را رو کرد! عبدی مدیا - قطع اینترنت دست مزارع غیرمجاز بیت‌کوین را رو کرد!

​این شبکۀ پنهان، به‌تنهایی ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات توان لحظه‌ای مصرف می‌کند؛ رقمی که با ظرفیت تولید دو نیروگاه اتمی بوشهر برابری می‌کند.