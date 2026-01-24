Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » نسخه کامل فیلم صف کانتینرهای حامل اجساد در کهریزک

22.jpgمنوتو - نسخه کامل‌تری از ویدیویی که پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی با توضیح صف کانتینر‌های حامل پیکر‌های جان‌باختگان انقلاب ملی ایران به کهریزک منتشر شده بود، به منوتو رسیده است.

در ویدیو مشخص است که کامیون‌ها برای ورود به پزشکی قانونی تهران صف بسته‌اند و شنیده می‌شود افراد می‌گویند پر از جوان است. شهروند دیگری می‌گوید «من کربلا را دیدم، هزار نفر، دختر ده‌ ساله را زده بودند» نکته قابل توجه دیگر این است که در تصاویر مشخص شده، کانیتنر، پلاک نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی را دارد که معمولا متعلق به سپاه پاسداران است.

مطلب قبلی...
22.jpg
زیرگرفتن سرکوبگران با خودرو در گلشهر کرج
مطلب بعدی...
denmark.jpg
تنش میان طرفداران فلسطینیان و معترضان ایرانی مقابل سفارت آمریکا در کپنهاگ

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily24.jpg
هنربندان حکومتی در نشست با معاون هنری وزیر ارشاد
one19.jpg
دریادار ایرانی الاصل فرمانده ناوگروه ضربت ارتش آمریکا
one1.jpg
محمود جعفریان معاون مدیر رادیو تلویزیون ملی که با اعلام جرم از سوی مسعود بهنود اعدام شد
oholic24.jpg
مسافران ایرانی درمرز ترکیه؛ این‌‍ بار نه گردشگر و نه پناهجو
daily.jpg
خانه دومیلیون دلاری هانیه شریعتمداری دختر محمد شریعتمداری در واشینگتن دی سی
goftar7.jpg
دختر صادق خلخالی از بی میلی به حجاب تا زندگی در هلند
daily23.jpg
کاترین شکدم در تظاهرات ایرانیان لندن
newso.jpg
سنت‌هایی که شاید بی‌معنی باشند، اما هنوز در این کشورها وجود دارند

از سایت های دیگر

رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
موسولینی و شمشیر اسلام: آرزوهای برباد رفتۀ دیکتاتور ایتالیا

پر بیننده ترین ها



pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
hassanzadeh.jpg
هالیوودی شدن جواهرات حسن‌زاده یک برند ایرانی با تاریخچه‌ای غنی
goftar29-2.jpg
همسر سید احمد خمینی؛ فاطمه دانش پژوه کیست؟
daily13-1.jpg
فرزند احمد جنتی، که از اعضای شناخته شده سازمان مجاهدین بود

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy