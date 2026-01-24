منوتو - نسخه کاملتری از ویدیویی که پیشتر در شبکههای اجتماعی با توضیح صف کانتینرهای حامل پیکرهای جانباختگان انقلاب ملی ایران به کهریزک منتشر شده بود، به منوتو رسیده است.
در ویدیو مشخص است که کامیونها برای ورود به پزشکی قانونی تهران صف بستهاند و شنیده میشود افراد میگویند پر از جوان است. شهروند دیگری میگوید «من کربلا را دیدم، هزار نفر، دختر ده ساله را زده بودند» نکته قابل توجه دیگر این است که در تصاویر مشخص شده، کانیتنر، پلاک نیروهای مسلح جمهوریاسلامی را دارد که معمولا متعلق به سپاه پاسداران است.
نسخه کاملتری از ویدیویی که پیشتر در شبکههای اجتماعی با توضیح صف کانتینرهای حامل پیکرهای جانباختگان انقلاب ملی ایران به کهریزک منتشر شده بود، به منوتو رسیده است. در ویدیو مشخص است که کامیونها برای ورود به پزشکی قانونی تهران صف بستهاند و شنیده میشود افراد میگویند پر از... pic.twitter.com/qHQ3NBdsOv-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 24, 2026