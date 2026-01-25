آیدا هادی‌زاده نماینده ایرانی تبار مجلس فرانسه انتقاد بسیار تند و شجاعانه ای از وزیر خارجه فرانسه می کند و می گوید: «این فرانسه بود که به خمینی پناهندگی سیاسی داد؛ این فرانسه بود که او را با هواپیمای اختصاصی ایرفرانس به ایران فرستاد؛ ما مسئولیت اخلاقی داریم که از مردم ایران حمایت کنیم.

مردم ایران زندانیِ جلادان این رژیم هستند و به تنهایی نمی توانند از شر این رژیم خلاص شوند، کمکشان کنیم! چه زمانی میخواهیم سپاه پاسداران را در لیست گروه های تروریستی قرار دهیم؟! ما در برابر مردم ایران مسئولیت داریم...»