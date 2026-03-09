عزیزان می دانند که من صادق هدایت را چقدر دوست دارم. همیشه در او و نوشته ها و اخلاق و رفتارش چیز های جدید و انسانی کشف می کنم.

با این حال یکی از خلقیات او را زیاد دوست نمی داشتم و آن ملی گرایی افراطی او بود. برای من همیشه انسان مهم ترین بود و وطن در ارتباط با انسان برایم معنا پیدا می کرد. اما از افراط صادق خان در وطن پرستی و باستان گرایی سر در نمی آوردم.

امروز که بقایای جمهوری نکبت اسلامی برای حفظ قدرت و حکومت اش حاضر است کل ایران را به آتش بکشد، زیاد یاد هدایت و ضدیت او با مسلمانان فاتح ایران می افتم.

واقعیت این است که برای اسلامی ها چیزی که اصلا مهم نیست انسان و انسانیت است. وقتی انسان و انسانیت مطرح نباشد قطعا وطن و محل زندگی انسان ها و خانه زندگی آن ها هم مهم نخواهد بود.

پرزیدنت ترامپ تعجب کرده بود که چرا با گسیل این همه تجهیزات جنگی به منطقه ی ما، حاکمان جمهوری نکبت اسلامی نمی ترسند و واکنش نشان نمی دهند؟ برای اسلامی ها قطعا مهم نیست که ایران با خاک یکسان شود و کل جمعیت ایران کشته شوند و آسیب ببینند. این از اسلام گرایی آن ها ناشی می شود. صادق خان برای مقابله با این اسلام گرایی اول به سمت ایران گرایی و باستان گرایی رفت، بعد به سمت انسان گرایی سوسیالیستی،،، و وقتی از هر دو ناامید شد به سمت حیوان دوستی و عاقبت به سمت مرگ و خودکشی.

شما جانوران جمهوری اسلامی را نگاه کنید: هر حکومت دیگری بود در مقابل امریکا و اسراییل تسلیم می شد تا مردم ایران آسیب نبینند. ایران آسیب نبیند. اما این ها گویی از این کشتارها و تخریب ها در راه اسلام لذت حیوانی می برند. پادشاه فقید ما وقتی دید در سال ۵۷ اصرار به ادامه ی حکومت اش موجب کشتار ایرانیان و تخریب ایران می شود، قدرت را رها کرد. اما امروز می بینیم که برای اسلامی ها نه ایرانیان مهم هستند نه ایران. اگر حکومت اسلامی آن ها نباشد تو بگو دنیا نباشد ایران و ایرانی که جای خود دارد.