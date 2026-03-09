عزیزان می دانند که من صادق هدایت را چقدر دوست دارم. همیشه در او و نوشته ها و اخلاق و رفتارش چیز های جدید و انسانی کشف می کنم.
با این حال یکی از خلقیات او را زیاد دوست نمی داشتم و آن ملی گرایی افراطی او بود. برای من همیشه انسان مهم ترین بود و وطن در ارتباط با انسان برایم معنا پیدا می کرد. اما از افراط صادق خان در وطن پرستی و باستان گرایی سر در نمی آوردم.
امروز که بقایای جمهوری نکبت اسلامی برای حفظ قدرت و حکومت اش حاضر است کل ایران را به آتش بکشد، زیاد یاد هدایت و ضدیت او با مسلمانان فاتح ایران می افتم.
واقعیت این است که برای اسلامی ها چیزی که اصلا مهم نیست انسان و انسانیت است. وقتی انسان و انسانیت مطرح نباشد قطعا وطن و محل زندگی انسان ها و خانه زندگی آن ها هم مهم نخواهد بود.
پرزیدنت ترامپ تعجب کرده بود که چرا با گسیل این همه تجهیزات جنگی به منطقه ی ما، حاکمان جمهوری نکبت اسلامی نمی ترسند و واکنش نشان نمی دهند؟ برای اسلامی ها قطعا مهم نیست که ایران با خاک یکسان شود و کل جمعیت ایران کشته شوند و آسیب ببینند. این از اسلام گرایی آن ها ناشی می شود. صادق خان برای مقابله با این اسلام گرایی اول به سمت ایران گرایی و باستان گرایی رفت، بعد به سمت انسان گرایی سوسیالیستی،،، و وقتی از هر دو ناامید شد به سمت حیوان دوستی و عاقبت به سمت مرگ و خودکشی.
شما جانوران جمهوری اسلامی را نگاه کنید: هر حکومت دیگری بود در مقابل امریکا و اسراییل تسلیم می شد تا مردم ایران آسیب نبینند. ایران آسیب نبیند. اما این ها گویی از این کشتارها و تخریب ها در راه اسلام لذت حیوانی می برند. پادشاه فقید ما وقتی دید در سال ۵۷ اصرار به ادامه ی حکومت اش موجب کشتار ایرانیان و تخریب ایران می شود، قدرت را رها کرد. اما امروز می بینیم که برای اسلامی ها نه ایرانیان مهم هستند نه ایران. اگر حکومت اسلامی آن ها نباشد تو بگو دنیا نباشد ایران و ایرانی که جای خود دارد.
در سال های تهاجم اعراب مسلمان به ایران هم همین طور بود. اعراب هم خودهاشان بسیار از اسلام ضربه خوردند و بسیار در مقابل آن مقاومت کردند اما عاقبت در مقابل وحشیگری و خوی بهیمی مسلمانان تسلیم شدند. بنابراین اعراب را مقصر ندانیم و تهاجم صدر اسلام را به عربیت آن ها ربط ندهیم.
در آن دوران یهودیان ساکن شبه جزیره عرب مثل یهودیان و اسراییلی ها امروز مورد تهاجم و سرکوب بیرحمانه ی مسلمانان بودند و اگر تسلیم آن ها نمی شدند، سرها بود که چند صد چند صد از بدن ها جدا می شد.
ما در چاپ اول کتاب دو قرن سکوت استاد زرین کوب از جنایات و بهیمی گری مسلمانان بسیار می خوانیم. همان جنایات و خوی بهیمی را امروز هم در کشورمان مشاهده می کنیم. گذشتگان ما در دوره ی حمله ی مسلمانان به ایران با همین آدمخواران رو به رو بودند و با آن ها که هیچ رحم و شفقت و انسانیت و مروت و جوانمردی در کارشان نبود پنجه در پنجه می انداختند و اگر کوتاه نمی آمدند شکست می خوردند و مگر «انسان» می تواند از دست «حیوان» درنده جان سالم به در ببرد؟
برای مبارزه با حیوان، باید شکارچی شد و با او مثل حیوان رفتار کرد نه انسان. اگر تصور کنیم حیوان، نوعی انسان است که می توان با او رفتار انسانی داشت نتیجه دریده شدن به دست او خواهد بود.
برای انسان، همنوع خودش مهم است، اخلاقیات مهم است، شفقت و جوانمردی مهم است، رفتار انسانی حتی با حیوان آدمخوار و درنده مهم است.... اما اگر تصور کنیم حیوان درنده ی مسلمان می تواند همین خصائل انسانی را داشته باشد مهلک ترین خطا را مرتکب شده ایم.
در برخورد با بقایای حکومت نکبت اسلامی، باید شکارچی باشیم. نگران این که آن ها قیافه ی انسانی دارند و جان دارند نباشیم. آن ها انسان نیستند حیوان خطرناک، درنده، سمی و انسان خوار هستند. مثل یک شکارچیِ با اخلاق و انسان باید آن ها را شکار کرد والّا هرگز روی آسایش نخواهیم دید و ایران و ایرانیان مثل گذشتگان مان در اسارت آن ها تن به هر ذلت و تباهی یی خواهند داد.