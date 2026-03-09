Monday, Mar 9, 2026

صفحه نخست » لحظه‌به‌لحظه با جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا؛ آخرین تحولات امروز

live.jpgحمله موشکی ایران به اسرائیل دست‌کم یک کشته و دو زخمی برجای گذاشت

رسانه‌های اسرائیل روز دوشنبه ۱۸ اسفند گزارش دادند در نتیجه اصابت ترکش‌های یک موشک ایران به مرکز اسرائیل دست‌کم یک شهروند ۴۰ ساله کشته و دو نفر زخمی شدند.

تلفات جدید در اسرائیل پس از آن اتفاق افتاد که چندین انفجار، منطقه‌ای را در مرکز این کشور به لرزه درآورد که ناشی از پرتاب‌ موشک از سوی ایران بوده است.

گزارش‌ها از ادامه حملات هوایی به شهرهای مختلف ایران در دهمین روز جنگ

در حالی که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران روز دوشنبه ۱۸ اسفند وارد دهمین روز خود شد، گزارش‌ها از وقوع انفجار و حملات هوایی در چندین شهر از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و اهواز خبر می‌دهند.

لحظه انفجار یک شناور سپاه در بندر کنگ ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، لحظه انفجار یک شناور سپاه را در بندر کنگ در دوشنبه ۱۸ اسفند نشان می‌دهد:

در همین حال ارتش اسرائیل در شبکهٔ ایکس اعلام کرد که «موج گسترده‌ای از حملات را به‌طور هم‌زمان علیه زیرساخت‌های ایران در تهران، اصفهان و جنوب ایران آغاز کرده است».

بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، مناطقی در شرق تهران هدف حمله قرار گرفته‌اند. هم‌زمان گزارش‌هایی از اصفهان نیز منتشر شده که نشان می‌دهد در اصابت موشک به حوالی میدان نقش جهان، گروهی از مردم شعار «الله‌اکبر» سر داده‌اند. خبرگزاری مهر همچنین به حمله به ساختمان استانداری اصفهان اشاره کرده و نوشته که در این حادثه دست‌کم سه نفر مصدوم شده‌اند و دو نفر دیگر زیر آوار گرفتار شده‌اند.

خبرگزاری هرانا که در واشینگتن مستقر است، همچنین گزارش‌هایی از حملات در مناطقی مانند تبریز، بندرعباس، دزفول، چابهار، کاشان، ملارد و شهریار منتشر کرده است.

ترکیه از رهگیری دومین موشک بالستیک شلیک‌شده از خاک ایران خبر داد

وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه ۱۸ اسفند اعلام کرد یک موشک بالستیک که از خاک ایران شلیک شده و وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، توسط سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق دریای مدیترانه رهگیری شد.

به گفتهٔ وزارت دفاع ترکیه، بخشی از بقایای این پرتابه در زمین‌های خالی در غازی‌آنتپ سقوط کرده است. این وزارتخانه گفته این حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته است.

این دومین موشک بالستیک ایران است که در ۹ روز اخیر به سمت ترکیه پرتاب می‌شود.

