حمله موشکی ایران به اسرائیل دستکم یک کشته و دو زخمی برجای گذاشت
رسانههای اسرائیل روز دوشنبه ۱۸ اسفند گزارش دادند در نتیجه اصابت ترکشهای یک موشک ایران به مرکز اسرائیل دستکم یک شهروند ۴۰ ساله کشته و دو نفر زخمی شدند.
تلفات جدید در اسرائیل پس از آن اتفاق افتاد که چندین انفجار، منطقهای را در مرکز این کشور به لرزه درآورد که ناشی از پرتاب موشک از سوی ایران بوده است.
WATCH 🔴-- Open Source Intel (@Osint613) March 9, 2026
A cluster bomb detonating in Israel today. pic.twitter.com/8oe6jQS9tx
گزارشها از ادامه حملات هوایی به شهرهای مختلف ایران در دهمین روز جنگ
در حالی که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران روز دوشنبه ۱۸ اسفند وارد دهمین روز خود شد، گزارشها از وقوع انفجار و حملات هوایی در چندین شهر از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و اهواز خبر میدهند.
"شهرکی صنعتی دولتآباد #اصفهان"-- Vahid Online (@Vahid) March 9, 2026
ویدیوی دریافتی که در لحظه انفجار متوقف میشه.
دوشنبه ۱۸ اسفند#Iran pic.twitter.com/ywns1ROKyx
لحظه انفجار یک شناور سپاه در بندر کنگ ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، لحظه انفجار یک شناور سپاه را در بندر کنگ در دوشنبه ۱۸ اسفند نشان میدهد:
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، لحظه انفجار را در یک شناور سپاه در حمله دوشنبه ۱۸ اسفند نشان میدهد. pic.twitter.com/T4stp0jpiB-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 9, 2026
در همین حال ارتش اسرائیل در شبکهٔ ایکس اعلام کرد که «موج گستردهای از حملات را بهطور همزمان علیه زیرساختهای ایران در تهران، اصفهان و جنوب ایران آغاز کرده است».
'خیابان خرمشهر #تهران شرکت #سحابپرداز از پیمانکاران اصلی #فیلترینگ اینترنت رو زدند.'-- Vahid Online (@Vahid) March 9, 2026
عکس دریافتی: دوشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۴:۳۰
📍 35.7357, 51.4402#Iran #Tehran #فیلترنت pic.twitter.com/Z0N057uv1A
بر اساس تصاویر و گزارشهای منتشر شده، مناطقی در شرق تهران هدف حمله قرار گرفتهاند. همزمان گزارشهایی از اصفهان نیز منتشر شده که نشان میدهد در اصابت موشک به حوالی میدان نقش جهان، گروهی از مردم شعار «اللهاکبر» سر دادهاند. خبرگزاری مهر همچنین به حمله به ساختمان استانداری اصفهان اشاره کرده و نوشته که در این حادثه دستکم سه نفر مصدوم شدهاند و دو نفر دیگر زیر آوار گرفتار شدهاند.
تجمع هواداران جمهوری اسلامی همزمان با حمله به استانداری اصفهان. pic.twitter.com/LI1wXjytfb-- اپک تایمز فارسی (@EpochTimesPer) March 9, 2026
خبرگزاری هرانا که در واشینگتن مستقر است، همچنین گزارشهایی از حملات در مناطقی مانند تبریز، بندرعباس، دزفول، چابهار، کاشان، ملارد و شهریار منتشر کرده است.
ترکیه از رهگیری دومین موشک بالستیک شلیکشده از خاک ایران خبر داد
وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه ۱۸ اسفند اعلام کرد یک موشک بالستیک که از خاک ایران شلیک شده و وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، توسط سامانههای دفاع هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق دریای مدیترانه رهگیری شد.
به گفتهٔ وزارت دفاع ترکیه، بخشی از بقایای این پرتابه در زمینهای خالی در غازیآنتپ سقوط کرده است. این وزارتخانه گفته این حادثه هیچ کشته یا مجروحی نداشته است.
این دومین موشک بالستیک ایران است که در ۹ روز اخیر به سمت ترکیه پرتاب میشود.
حذف هدفمند یک هکرِ تحت تعقیب "اف بی آی" در همدان