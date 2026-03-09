رسانه‌های اسرائیل روز دوشنبه ۱۸ اسفند گزارش دادند در نتیجه اصابت ترکش‌های یک موشک ایران به مرکز اسرائیل دست‌کم یک شهروند ۴۰ ساله کشته و دو نفر زخمی شدند.

تلفات جدید در اسرائیل پس از آن اتفاق افتاد که چندین انفجار، منطقه‌ای را در مرکز این کشور به لرزه درآورد که ناشی از پرتاب‌ موشک از سوی ایران بوده است.

گزارش‌ها از ادامه حملات هوایی به شهرهای مختلف ایران در دهمین روز جنگ

در حالی که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران روز دوشنبه ۱۸ اسفند وارد دهمین روز خود شد، گزارش‌ها از وقوع انفجار و حملات هوایی در چندین شهر از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و اهواز خبر می‌دهند.

"شهرکی صنعتی دولت‌آباد #اصفهان"

ویدیوی دریافتی که در لحظه انفجار متوقف میشه.

دوشنبه ۱۸ اسفند#Iran pic.twitter.com/ywns1ROKyx -- Vahid Online (@Vahid) March 9, 2026

لحظه انفجار یک شناور سپاه در بندر کنگ ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، لحظه انفجار یک شناور سپاه را در بندر کنگ در دوشنبه ۱۸ اسفند نشان می‌دهد:

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال، لحظه انفجار را در یک شناور سپاه در حمله دوشنبه ۱۸ اسفند نشان می‌دهد. pic.twitter.com/T4stp0jpiB -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 9, 2026

در همین حال ارتش اسرائیل در شبکهٔ ایکس اعلام کرد که «موج گسترده‌ای از حملات را به‌طور هم‌زمان علیه زیرساخت‌های ایران در تهران، اصفهان و جنوب ایران آغاز کرده است».

بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، مناطقی در شرق تهران هدف حمله قرار گرفته‌اند. هم‌زمان گزارش‌هایی از اصفهان نیز منتشر شده که نشان می‌دهد در اصابت موشک به حوالی میدان نقش جهان، گروهی از مردم شعار «الله‌اکبر» سر داده‌اند. خبرگزاری مهر همچنین به حمله به ساختمان استانداری اصفهان اشاره کرده و نوشته که در این حادثه دست‌کم سه نفر مصدوم شده‌اند و دو نفر دیگر زیر آوار گرفتار شده‌اند.

تجمع هواداران جمهوری اسلامی همزمان با حمله به استانداری اصفهان. pic.twitter.com/LI1wXjytfb -- اپک تایمز فارسی (@EpochTimesPer) March 9, 2026

خبرگزاری هرانا که در واشینگتن مستقر است، همچنین گزارش‌هایی از حملات در مناطقی مانند تبریز، بندرعباس، دزفول، چابهار، کاشان، ملارد و شهریار منتشر کرده است.