گاهی برای فهمیدن یک فاجعه، آمار کافی نیست. گاهی عددها آن‌قدر بزرگ‌اند که ذهن انسان از درک‌شان ناتوان می‌شود. گاهی باید فاجعه را به زبان دیگری ترجمه کرد؛ به زبان «عمر».

من امروز یک محاسبه ساده انجام دادم؛ محاسبه‌ای که شاید از نظر ریاضی پیچیده نباشد، اما از نظر انسانی طاقت‌فرساست. با در نظر گرفتن محتاطانه ترین آمار و حداقلِ آنچه این روزها درباره شمار قربانیان گفته می‌شود و با فرض میانگین سنی ۲۵ سال برای کشته‌شدگان، به عددی رسیدم که واژه ای نتوانستم برای توصیف سنگینی آن پیدا کنم، پژواک فریادش مدام در ذهنم تکرار میشود: ۵۰۰ هزار سال!

۵۰۰ هزار سال یعنی چه؟ یعنی زندگی‌هایی که می‌توانستند ادامه پیدا کنند؛ یعنی تلاش برای برآمدن و بالیدن جوانانی که می‌توانستند درس بخوانند، عاشق شوند، کار کنند، خانواده تشکیل دهند، آینده بسازند. یعنی پدر و مادرهایی که روزها و ماه‌ها و سال‌ها برای بزرگ کردن فرزندانشان رنج کشیدند؛ شب‌بیداری کشیدند، کم آوردند، اما امیدشان را نگه داشتند، تا روزی ثمره زحماتشان را در لبخند و موفقیت فرزندشان ببینند.

اما همهٔ آن امیدها--همهٔ آن «۵۰۰ هزار سال» رنج و تلاش یک ملت--تنها طی دو روز در خاک شد. و این فقط «روزهای از دست رفته قربانیان» نیست؛ این عدد، عمرِ یک ملت است که در ابعادی هولناک زخمی شده است.

با بک محاسبه ساده یعنی: این رژیم وحشی و جنایتکار «دویست میلیون روز » آمال و آرزوهای مادران و پدران ایران را تنها طی «دو روز» پرپر کرد!

گزارش‌هایی که از شهرهای مختلف به گوش می‌رسد، به دلیل قطع ارتباطات، سانسور شدید و تهدید خانواده‌ها، شاید هنوز نتواند ابعاد واقعی فاجعه را آشکار کند. اما آنچه بر اساس روال مرسوم جمهوری اسلامی و تجربه‌های پیشین می‌توان نتیجه گرفت، روشن است: کشتن در تاریکی و پاک کردن رد خون از حافظه عمومی. و همین واقعیت باعث می‌شود بتوان انتظار داشت که ابعاد فاجعه، بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی باشد که امروز تصور می‌کنیم.

دیشب با دوستم صحبت می‌کردم. صدایش می‌لرزید و به سختی سخن می‌گفت. اما جمله‌ای را نقل کرد که شاید خلاصه وضعیت امروز ایران باشد: «ما اتفاقی زنده‌ایم.»

اینجا و آنجا، هر کجا میرویم بوی خون و بوی مرگ می‌دهد !

این جمله اغراق نیست. این جمله گزارش یک زیست روزمره است؛ زیستی که در آن مرگ می‌تواند بی‌دلیل و ناگهانی سر برسد و هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرد.

خواهرم از حادثه‌ای گفت که در محله‌شان رخ داده بود. دختر همسایه، کودکی ۱۳ ساله، برای کاری ساده از خانه بیرون رفت: انداختن کیسه زباله در سطل. چند دقیقه گذشت و خبری نشد. مادرش پایین رفت تا ببیند چرا دخترش برنگشته است؛ و در پیاده‌رو با جسد خونین دخترش روبه‌رو شد.