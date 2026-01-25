با برقراری هر چند محدودِ ارتباط مجدد از طریق تلفن و اینترنت با ایران، سیل ویدئوهای دلخراش از سوگواری های جانکاه برای قربانیان جنایتهای خامنه ای سفاک به سراسر جهان سرازیر شد و در هر تماسی با عزیزان رنج دیده در وطن، در پاسخ حالتان چگونه است، پاسخهایی همچون:



"جسمم سالمه ولی روحم مچاله شده"

یا:



"تهران بوی مرگ میده"



"کوچه و پس کوچه ای را نمی شناسی که جوانی در آن به قتل نرسیده باشد."



دریافت می شود و یا زمانی که می خواهند ما را دلداری دهند، شوخی هایی می کنند که سونامی غمها و خشمهایی که در لایه زیرین آن پنهان شده است، بمانند آتش فشانی، لایه خارجی سرد شده افسردگی را می شکنند و سر باز می کنند. آری: