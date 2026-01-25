قصیده ای در حال و هوای خونآلود این روزها

*

به قصد توست جنون در کمین، سکوت مکن

دنائت است در انبان دین ، سکوت مکن

ستاده داس به دستان باغ را بنگر

به قصد نسترن و یاسمین، سکوت مکن

خزر ز خونِ جوانان توست موج زنان

بر این جهیدنِ خون از زمین ، سکوت مکن

منم در این سوی آن سرزمین، به ناله و درد

تو هم در آن سوی این سرزمین ، سکوت مکن

جگر دریده به خاک تو اند خوبانت

به خاکِ خود نظر افکن ، چنین سکوت مکن

ببین شکسته سر و سینه، نازنینت را

مبند چشم و بر آن نازنین ، سکوت من

سکوت می کنی و خون ز خاک می جوشد

سبُک مباش به خواب و سمین سکوت مکن

مبند چشم بر آن آتشی که شعله ور است

حریقِ خانۀ خود را ببین ، سکوت مکن

ببین به سینهٔ مجروح، مرغ خونین بال

نشسته در قفس آهنین، سکوت مکن

به دام راهزن ای رهنورد ، باج مده

زبیم کژ روی ای ره نشین، سکوت مکن

اگرچه دستِ شقاوت در ین شبانهٔ ننگ‌

کشیده گِردِ تو دیوارچین، سکوت مکن

بگو‌‌‌ شتاب کنان و بگو نَهیب زنان

به دستِ بسته‌ی در آستین، سکوت مکن

جهان نظر به تو دارد ، وطن اُمید به تو

اُمیدوار و اُمید آفرین ، سکوت مکن

دلت سراچهٔ حُزن است ، نیک می دانم

چنین نشسته به کنجی حزین، سکوت مکن‌

هماره راهروِ راستینِ رَه بودی

بخوان سرود و بمان راستین ، سکوت مکن

نگاه ‌مرد و زن و کودکِِ وطن با توست

به شرق و‌غرب و‌یسار و یمین، سکوت مکن

بر این جهنمِ ننگین ، که سوختند ترا

در آرزوی بهشتِ بَرین ، سکوت مکن

شکوهِ شیفته ای را که ظُلم پَرپَر کرد

غُبارِ تیره بشوی از جبین ، سکوت مکن!

ز داغِ سرخِ شقایق به باغ ، دیده مبند

بر آن درو شده با داسِ دین ، سکوت مکن

به یادِ مادرِ خونین جگر، سلام فرست

به حالِ اشک فشانانِ کین ، سکوت مکن

*

به حالِ زارِ جهانی که زیرِ بیرقِ مرگ

شده ست ننگِ جهان آفرین، سکوت مکن

*

م.سحر

پاریس 21/1/26

https://msahar.blogspot.com/