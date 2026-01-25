حنیف حیدرنژاد- در ۴۷ سالی که حکومت اسلامی بر ایران حاکم است، مردم ایران به اَشکال مختلف با این رژیم جنگیده‌اند. اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ با ده ها هزار کشته و مجروح، نقطه‌عطفی در این مبارزه است و به نظر می‌رسید که می‌تواند به عمر جمهوری اسلامی پایان دهد. میلیون‌ها ایرانی در سراسر کشور، در دست‌کم ۱۸۸ شهر و در همه استان‌ها، به خیابان‌ها سرازیر شدند. مردم همدیگر را پیدا کردند؛ از ترس گذشته و نه برای نان، بلکه پیش از هر چیز برای کرامت انسانی‌شان که در همه این سال‌ها تحقیر شده و زیر پای حکومت له شده بود، عزم کردند ایران را آزاد کنند.

مردم ایران به یک سرفصل تاریخی رسیده‌اند که باید برای رهایی خود بر آن نقطه پایانی بگذارند؛ اگر امروز نه، فردا. این نبردی است که صدها سال جریان داشته و اکنون تعیین‌تکلیف نهایی آن به نسل امروز سپرده شده است.

تصفیه‌حساب تاریخی با «اسلام سیاسی»

مردم ایران در سال‌های گذشته، هر بار بیش از پیش، از اسلام فاصله گرفته‌اند. گفته‌های مجیدرضا رهنورد که پیش از اعدام در سال ۱۴۰۱ به خبرنگار تلویزیون حکومتی گفت بر سر مزارش قرآن نخوانند، نشانه‌ای بارز از گسست نسل «زد» از اسلام بود. از آن پس، در مراسم خاکسپاری کشته‌شدگان اعتراضات، نشانی از آیین‌های مذهبی دیده نمی‌شود یا بسیار کمرنگ شده است. خواستِ جایگزینی یک حکومت سکولار-دموکرات به‌جای حکومت اسلامی، امروز دیگر به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. اعتراض به نهادهای مذهبی حکومتی، که بودجه آن‌ها از برخی وزارتخانه‌ها هم بالاتر است، خشم مردم را دامن زده است.

به دلیل همین خشم بود که در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ چندین حسینیه، حوزه علمیه و مسجد مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. اسلام دیگر جایگاه «مقدس» خود را در جامعه ایران ـ دست‌کم در میان بخش بزرگی از جوانان ـ از دست داده است. آنان اسلام را عامل اصلی ارتجاع و عقب‌ماندگی ایران می‌دانند؛ عاملی که سرزمین، تمدن، فرهنگ و جامعه ایران را به نابودی کشانده است. مردم ایران، جمهوری اسلامی حاکم را ادامه همان اسلامی می‌بینند که ۱۴۰۰ سال پیش ایران را به اسارت کشید.

تبدیل ملت ایران به امت اسلام، غارت سرمایه‌های ملی، و پرورش گروه‌های تروریستی در لبنان، فلسطین، عراق، یمن و افغانستان برای صدور انقلاب و ماجراجویی‌های موشکی و هسته‌ای، هر روز مردم ایران را فقیرتر کرده است. این تحقیر تاریخی دیگر نباید و نمی‌تواند ادامه پیدا کند و ایرانیان اراده کرده‌اند به آن پایان دهند.