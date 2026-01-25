یورونیوز - همچنان که ناو «یو‌اس‌اس آبراهام لینکولن» در حال نزدیک ‌شدن به حوزه عملیاتی سنتکام است، جنگنده‌ها و دیگر تجهیزات آمریکایی نیز در نقاط راهبردی در خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه مستقر شده‌اند. به گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، ارتش اسرائیل برآورد می‌کند که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد و این هفته کلیدی است.

به گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، آمریکا در حال تکمیل آرایش نیروهای دریایی، هوایی و زمینی برای کارزار احتمالی علیه ایران است. به گفته مقامات ارشد آمریکایی، این نیروها تا روز شنبه به عنوان بخشی از تدارک برای حملاتی که ممکن است «چند هفته» ادامه یابد، در نقاط راهبردی خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه مستقر شده‌اند. با این حال، به گفته این مقامات، تصمیم نهایی درباره این حملات هنوز اتخاذ نشده است.

بنابر این گزارش، ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» در محور توان دریایی آمریکا قرار دارد. این ناو با هزاران نیرو روی عرشه، حدود ۹۰ جت جنگنده از جمله جنگنده‌های اف-۳۵ و ۱۰ هلیکوپتر «بلک‌هاوک» در نزدیکی دریای عرب مستقر می‌شود. در کنار این ناو هواپیمابر نیز گروه ضربتی شامل ناوشکن‌ها و زیردریایی‌های مجهز به موشک‌های کروز «تاماهاوک» حاضر هستند. همزمان، جنگنده‌های اف-۱۵ آمریکا برای تقویت توان هوایی به پایگاه‌های مختلف در منطقه، از جمله اردن منتقل شده‌اند.

همچنین، سه ناوشکن در نزدیکی سواحل اسپانیا مستقر شده‌اند و یک زیردریایی هم در جنوب یونان قرار دارد. این نیروها می‌توانند در صورت نیاز سریعا خود را به برد عملیاتی در برابر ایران برسانند. پدافند هوایی آمریکا نیز با کشتی‌های جنگی حامل سامانه دفاع موشکی بالستیک «ایجیس» (Aegis) و سامانه‌های «تاد» (THAAD) تقویت شده است.

«این هفته کلیدی است»

ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل روز شنبه با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در تل‌آویو دیدار کرد. شلومی بایندر، رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، اسحاق کوهن، رئیس اداره عملیات و دیگر مقامات دفاعی اسرائیل نیز در این دیدار حضور داشتند. به گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، هدف از این دیدار، هماهنگی عملیاتی در آستانه حمله احتمالی در خاک ایران بود.

بنابر این گزارش، در جریان گفتگوها، به طرف اسرائیلی گفته شد که رئیس‌جمهوری دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره اجرای حمله نگرفته است، اما آمریکا در پایان هفته، آماده‌سازی ابزارها و آرایش لازم برای یک عملیات احتمالی را تکمیل کرده است. افسران ارتش اسرائیل هفته پیش رو را در این زمینه «هفته کلیدی» توصیف کردند.

مقامات ارشد اسرائیل نیز در این جلسه موضع این کشور را در قبال حمله به ایران به آمریکا ارائه کردند. بنابر این گزارش، مقامات اسرائیلی گفته‌اند که در ضربه نخست، اهداف نظامی نیز باید در کنار اهداف حکومتی گنجانده شوند. مقامات اسرائيلی معتقدند که علاوه بر هدف قرار دادن نهادهای حکومتی با هدف تشویق مردم ایران به سرنگونی رژیم ایران، هواپیماهای آمریکایی باید آرایش موشک‌های زمین‌به‌زمین ایران را که تهدیدی مستقیم علیه اسرائیل محسوب می‌شود، نیز هدف بگیرند.