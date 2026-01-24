Saturday, Jan 24, 2026

صفحه نخست » خبر فوری - دختر لاریجانی اخراج شد

22.jpgایران وایر - «فاطمه اردشیر لاریجانی» دختر علی لاریجانی از دانشگاه اخراج شد.

ناصر مکرم، جراح مغز و اعصاب دانشگاه «اِمُری» (Emory) در «آتلانتا» تصویری از نامه قطع همکاری با فاطمه اردشیر لاریجانی را منتشر کرده است. صفحه معرفی او در وب‌سایت این دانشگاه حذف شده است.

در این نامه به امضای رییس دانشکده پزشکی دانشگاه اِمُری آمده: «این نامه را می‌نویسم تا به اطلاع شما برسانم که پزشکی که دختر یک مقام ارشد دولتی ایران است، دیگر کارمند اِمُری نیست.»

«فاطمه اردشیر لاریجانی» در «موسسه تحقیقات سرطان» دانشگاه اِمری در آتلانتا مشغول به کار بود و بنابر گزارش‌های منتشر شده در محیط کاری خود را فاطمه اردشیر معرفی می‌کرد.

پیشتر ده‌ها شهروند ایرانی - آمریکایی، با تجمع مقابل دانشگاه «اِمُری» (Emory) در «آتلانتا» به اشتغال دختر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در این دانشگاه، اعتراض کرده بودند.

همچنین بادی کارتر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به دانشگاه و هیات پزشکی ایالت جورجیا خواستار لغو مجوز پزشکی فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، شده بود.

هشدار خبری کیمیا علیزاده

