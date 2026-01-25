کیهان لندن - هیلل نویر: سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ آماده تخلیه رسمی می‌شود. هیلل نویر وکیل بین‌المللی و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل (United Nations Watch) در حساب خود در «ایکس» نوشت بر اساس اطلاعات منابع دیپلماتیک، فضای ابهام و بی‌ثباتی در میان دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اروپا افزایش یافته است.

به گفته او، در روزهای اخیر چند نماینده رسمی جمهوری اسلامی به صورت محرمانه با مقامات کشورهای محل ماموریت تماس گرفته و برای درخواست پناهندگی یا کسب اطلاعات درباره شرایط آن، به طور غیرعلنی اقدام کرده‌اند.