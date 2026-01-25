Sunday, Jan 25, 2026

صفحه نخست » پیام فرزانه روستایی به "چلاق های مغزی" خارج از کشور

24.jpgهشدار: تاریکخانه های فکری ج ا به کمک عوامل خارج از کشور دست به کار شده اند که:

هر کس فراخوان داده مسئولیت انبوه کشته ها را هم بر عهده بگیرد ! من پادشاهی خواه نیستم، اما آن چلاق های مغزی خارح از کشور که این فراخوان های تاریخی را حساب نشده و نابخردانه می خوانند و دارند خود را پاره ‌می کنند بسیار مشکوک و هماهنگ با سمفونی بیت خامنه ای می نوازند.

نایاکی ها و‌ باند نیویورکی ها و آن باندی که گفتند مردم زیر دست و پا کشته شده اند دارند خون شویی می کنند. ننگ بر شما «اپوزیسیون‌مخفی ها» که سر از آخور آخوندها بر نمی دارید و سد راه‌ مردم عزادار شده اید.

مطلب قبلی...
tahlil.jpg
قمار بزرگ واشنگتن و تل‌آویو بر سر "ایران شدن" جمهوری اسلامی
مطلب بعدی...
22.jpg
کارزار بعدی برای اخراج لیلا خاتمی از دانشسرای یونیون نیویورک

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily25.jpg
دختر و برادرزاده حسن باقری رییس کشته شده ستاد نیروهای مسلح در امریکا
one25.jpg
سینماگران حکومتی که در دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر شرکت خواهند کرد
goftar25.jpg
تصاویری از خسارات خیزش دی ماه ۱۴۰۴ که رسانه های حکومتی منتشر کردند
daily.jpg
فهمیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی و پسرش مهدی امامی ساکن کالیفرنیا
goftar25-1.jpg
در مورد فرزند معصومه ابتکار معروف به خواهر مری در امریکا چه میدانید؟
newsoholic19.jpg
تصاويري از اولين ازدواج دو همجنسگراي مسلمان در لندن
daily24.jpg
هنربندان حکومتی در نشست با معاون هنری وزیر ارشاد
oholic24.jpg
مسافران ایرانی درمرز ترکیه؛ این‌‍ بار نه گردشگر و نه پناهجو

از سایت های دیگر

مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
تصاویر جنجالی نخست وزیر و سیاستمداران زن در سایت‌های پورن

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
dubaibanner.jpg
تصاویری از باغ معجزه دبی که در واکنش به بهشت فومن ترسناک مورد توجه قرار گرفتند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy