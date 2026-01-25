Sunday, Jan 25, 2026

صفحه نخست » روایت ناقص بی‌بی‌سی فارسی از یک تیراندازی مرگبار

bbc.jpgبی‌بی‌سی فارسی و روایت یک‌طرفه از تیراندازی مأموران فدرال امریکا

ویژه خبرنامه گویا - گزارش بی‌بی‌سی فارسی* درباره کشته‌شدن الکس پرتی به دست مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، بیش از آنکه یک روایت متوازن خبری باشد، بازتاب‌دهنده رویکردی احساسی و یک‌سویه است. در این گزارش، مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی که برای قضاوت منصفانه مخاطب ضروری‌اند، یا حذف شده‌اند یا اساساً مطرح نمی‌شوند. (*نسخه کامل گزارش بی‌بی‌سی فارسی در پایان این مقاله ارائه خواهد شد.)

بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان رسانه‌ای منتقد، می‌گویند این نوع غفلت‌ها و یک‌طرفه‌نویسی‌ها فقط در این مورد محدود نمی‌شود؛ آن‌ها همین‌گونه بی‌بی‌سی فارسی را در پوشش اعتراضات سراسری در ایران و همچنین گزارش‌های مربوط به جنگ اخیر غزه نیز متهم به نادیده گرفتن الزامات گزارش‌گری بی‌طرفانه و اولویت دادن به روایت‌های خاص می‌کنند.

نخست، گزارش هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که آیا فرد کشته‌شده در زمان حادثه مسلح بوده یا خیر. این در حالی است که در پرونده‌های مربوط به استفاده از نیروی مرگبار توسط پلیس، مسلح بودن یا نبودن فرد و نوع سلاح همراه او، نقشی تعیین‌کننده در ارزیابی حقوقی و عملی ماجرا دارد. حذف کامل این احتمال، روایت «بی‌دفاع بودن» قربانی را به‌طور پیش‌فرض تثبیت می‌کند.

دوم، بی‌بی‌سی روایت «کمک به یک زن» را برجسته می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که آن زن چرا توسط مأموران فدرال بازداشت می‌شده و آیا در حال اخلال در انجام وظایف قانونی مأموران بوده یا نه. همچنین مشخص نمی‌شود که مداخله الکس پرتی خود می‌توانسته مصداق دخالت در عملیات فدرال یا مقاومت تلقی شود.

سوم، در متن هیچ اشاره روشنی به این موضوع وجود ندارد که آیا الکس پرتی هنگام تلاش مأموران برای کنترل یا بازداشت او مقاومت کرده است یا خیر. در عوض، با توصیف‌هایی مانند «حمله شش مأمور» و نقل گزینشی از شاهدان، فضای ذهنی مخاطب به‌سمت یک اقدام کاملاً بی‌دلیل و یک‌طرفه هدایت می‌شود.

در نهایت، گزارش با برجسته‌سازی هویت شغلی، ویژگی‌های اخلاقی قربانی و نقل گسترده مواضع سیاستمداران منتقد دولت، از ارائه یک چارچوب حقوقی روشن درباره اختیارات مأموران فدرال و استانداردهای استفاده از نیروی مرگبار بازمی‌ماند. نتیجه، گزارشی است که بیشتر در خدمت برانگیختن واکنش سیاسی و عاطفی است تا کمک به فهم دقیق واقعیت.

چنین رویکردی، حتی در نقد عملکرد دولت‌ها و نهادهای امنیتی، به تضعیف اعتماد به رسانه و کاهش کیفیت گفت‌وگوی عمومی منجر می‌شود؛ امری که رسانه‌ای حرفه‌ای باید از آن پرهیز کند.

گزارش کامل بی‌بی‌سی فارسی:

کشته شدن پرستار ۳۷ ساله به دست آیس؛ فرماندار کالیفرنیا خواستار کناره‌گیری وزیر امنیت داخلی شد

بی بی سی - کشته شدن یک مرد سفید پوست ۳۷ ساله شهروند آمریکا به دست ماموران اداره اجرای قوانین مهاجرت و گمرک در شهر مینیاپولیس، اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسر آمریکا برانگیخته و گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و عضو حزب دموکرات، خواستار کناره‌گیری وزیر امنیت داخلی این کشور شده است. آقای نیوسام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کریستی نوئم باید استعفا دهد.»

بیل کسیدی، سناتور ارشد جمهوری‌خواه هم وقایع این شهر را فوق‌العاده نگران‌کننده خوانده و خواستار تحقیقات کامل و مشترک فدرال و ایالتی در این باره شده است.

کشته شدن الکس پرتی واکنش‌های بسیاری را برانگیخته و تنش در شهر مینیاپولیس بالا گرفته است. مقامات ایالتی و فدرال روایت‌های متفاوتی از لحظات قبل از مرگ الکس پرتی ارائه داده‌اند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این مرد به کمک زنی می‌رود که ماموران او را به زمین می‌اندازند. شش مامور به این مرد حمله می‌کنند و یکی از آنها به او شلیک می‌کند.

این درحالی است که مقامات دولت آمریکا می‌گویند که ماموران برای دفاع از خود به این مرد شلیک کرده‌اند. تیم والز، فرماندار مینه سوتا، روایت دولت از وقایع را «مزخرف و دروغ» توصیف کرده و شاهدان عینی گفته‌اند که این مرد هیچ سلاحی در دست نداشته است. یکی دیگر از مواردی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، شلیک چند گلوله به الکس پرتی است.

والدین الکس پرتی در بیانیه‌ای گفتند: «ما دلشکسته و در عین حال بسیار عصبانی هستیم. الکس انسانی مهربان بود که عمیقا به خانواده و دوستانش و همچنین به سربازان کهنه‌کار آمریکایی که به عنوان پرستار بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان VA مینیاپولیس از آنها مراقبت می‌کرد، اهمیت می‌داد و خدمت می‌کرد.»

تاد بلانش، معاون دادستان کل ایالات متحده، در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس، شریک رسانه‌ای بی‌بی‌سی در ایالات متحده، تایید کرد که تحقیقات فدرال در مورد تیراندازی مرگبار به الکس پرتی در جریان است.

کمتر از سه هفته پیش هم رنه نیکول گود، یک زن ۳۷ ساله سفیدپوست شهروند آمریکا بر اثر شلیک گلوله ماموران اداره اجرای قوانین مهاجرت و گمرک آمریکا در مینیاپولیس کشته شد که باعث برانگیخته شدن اعتراضات گسترده در آن شهر شد. الکس پرتی هم یکی از معترضان بود.

مقام‌های فدرال آمریکا در آن زمان هم گفتند که رنه نیکول گود «سعی کرده بود با ماشین خود ماموران مهاجرت را زیر بگیرد»، اما شورای شهر مینیاپولیس گفت که خانم گود، زمانی هدف قرار گرفت که در حال مراقبت از همسایگانش بود. سناتور تینا اسمیت از مینه سوتا گفت که رنه نیکول گود، شهروند ایالات متحده، شاعری بود که جایزه برده بود و همچنین گیتار می‌نواخت.

کریس اسلوبوگین، از مدیران دانشکده حقوق دانشگاه وندربیلت، به بی‌بی‌سی گفت: «طبق قانون اساسی ایالات متحده، نیروهای انتظامی «فقط در صورتی می‌توانند از نیروی مرگبار استفاده کنند که فرد، خطری جدی برای آنها یا افراد دیگر ایجاد کند، یا مرتکب اعمال خشونت‌آمیز شده باشد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هزاران مامور اجرای قوانین مهاجرتی را به‌عنوان بخشی از آنچه «مقابله با جرم و جنایت» خوانده است، به این شهر اعزام کرده است. بسیاری از مردم و مقامات در شهر مینیاپولیس و دیگر شهرهای آمریکا،، با برپایی اعتراضاتی، خواستار خروج این ماموران از این شهر شده‌اند.

گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار پایان دادن به عملیات گسترده اخراج مهاجران شد. او نوشت: « ماموران اداره گمرک و مهاجرت دیگر فقط مجرمان خطرناک را اخراج نمی‌کند... به نظامی‌سازی این اداره و تبعیض نژادی بیمارگونه پایان دهید.»

حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به تیراندازی در مینیاپولیس گفت که ترامپ و وزارت امنیت داخلی «کاملا و مطلقا از کنترل خارج شده‌اند».

او در بیانیه‌ای گفت که یک شهروند آمریکایی دیگر در خیابان‌های مینیاپولیس به طرز وحشیانه‌ای و بدون هیچ توجیهی کشته شد.

یک شهروند این شهر به خبرنگار بی‌بی‌سی گفته است که ماموران آیس « به طور آشکاری با افرادی که به طور مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند، با پرخاشگری رفتار می‌کنند.»

