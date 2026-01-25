بی‌بی‌سی فارسی و روایت یک‌طرفه از تیراندازی مأموران فدرال امریکا

ویژه خبرنامه گویا - گزارش بی‌بی‌سی فارسی* درباره کشته‌شدن الکس پرتی به دست مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، بیش از آنکه یک روایت متوازن خبری باشد، بازتاب‌دهنده رویکردی احساسی و یک‌سویه است. در این گزارش، مجموعه‌ای از اطلاعات کلیدی که برای قضاوت منصفانه مخاطب ضروری‌اند، یا حذف شده‌اند یا اساساً مطرح نمی‌شوند. (*نسخه کامل گزارش بی‌بی‌سی فارسی در پایان این مقاله ارائه خواهد شد.)

بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان رسانه‌ای منتقد، می‌گویند این نوع غفلت‌ها و یک‌طرفه‌نویسی‌ها فقط در این مورد محدود نمی‌شود؛ آن‌ها همین‌گونه بی‌بی‌سی فارسی را در پوشش اعتراضات سراسری در ایران و همچنین گزارش‌های مربوط به جنگ اخیر غزه نیز متهم به نادیده گرفتن الزامات گزارش‌گری بی‌طرفانه و اولویت دادن به روایت‌های خاص می‌کنند.

نخست، گزارش هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که آیا فرد کشته‌شده در زمان حادثه مسلح بوده یا خیر. این در حالی است که در پرونده‌های مربوط به استفاده از نیروی مرگبار توسط پلیس، مسلح بودن یا نبودن فرد و نوع سلاح همراه او، نقشی تعیین‌کننده در ارزیابی حقوقی و عملی ماجرا دارد. حذف کامل این احتمال، روایت «بی‌دفاع بودن» قربانی را به‌طور پیش‌فرض تثبیت می‌کند.

دوم، بی‌بی‌سی روایت «کمک به یک زن» را برجسته می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که آن زن چرا توسط مأموران فدرال بازداشت می‌شده و آیا در حال اخلال در انجام وظایف قانونی مأموران بوده یا نه. همچنین مشخص نمی‌شود که مداخله الکس پرتی خود می‌توانسته مصداق دخالت در عملیات فدرال یا مقاومت تلقی شود.

سوم، در متن هیچ اشاره روشنی به این موضوع وجود ندارد که آیا الکس پرتی هنگام تلاش مأموران برای کنترل یا بازداشت او مقاومت کرده است یا خیر. در عوض، با توصیف‌هایی مانند «حمله شش مأمور» و نقل گزینشی از شاهدان، فضای ذهنی مخاطب به‌سمت یک اقدام کاملاً بی‌دلیل و یک‌طرفه هدایت می‌شود.

We have shared several angles from the shooting today which killed 37-year-old Alex Jeffrey Pretti in Minneapolis, Minnesota. As we know, we believe this is the clearest angle we have of the incident. Here is the video:https://t.co/7IoYomDfyv -- Open Source Intel (@Osint613) January 25, 2026

در نهایت، گزارش با برجسته‌سازی هویت شغلی، ویژگی‌های اخلاقی قربانی و نقل گسترده مواضع سیاستمداران منتقد دولت، از ارائه یک چارچوب حقوقی روشن درباره اختیارات مأموران فدرال و استانداردهای استفاده از نیروی مرگبار بازمی‌ماند. نتیجه، گزارشی است که بیشتر در خدمت برانگیختن واکنش سیاسی و عاطفی است تا کمک به فهم دقیق واقعیت.

چنین رویکردی، حتی در نقد عملکرد دولت‌ها و نهادهای امنیتی، به تضعیف اعتماد به رسانه و کاهش کیفیت گفت‌وگوی عمومی منجر می‌شود؛ امری که رسانه‌ای حرفه‌ای باید از آن پرهیز کند.

گزارش کامل بی‌بی‌سی فارسی: