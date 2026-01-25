هیلل نویر وکیل بین‌المللی و مدیر اجرایی دیدبان سازمان مللدر شبکه اکس نوشت:

در سخنان خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتم:

ما از سازمان ملل، رسانه‌ها، چهره‌های مشهور و فعالان دانشگاهی می‌پرسیم: چرا سکوت کرده‌اید؟

پاسخ، هرچند ناراحت‌کننده، اما روشن است.

جنبش اعتراضی ایران یک روایت محبوب را در هم می‌شکند؛ قیام مردمی علیه استبداد اسلام‌گرا با ایدئولوژی رایج سازگار نیست، و به همین دلیل نادیده گرفته می‌شود.

سخنرانی من در شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشست ویژه ایران - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶

آقای رئیس،

پزشکان در ایران برآورد می‌کنند حداقل ۲۰ هزار معترض کشته و ۳۳۰ هزار نفر مجروح شده‌اند.

این اعداد فراتر از تصور است.

این‌ها جنایت علیه بشریت است.

برگزاری نشست امروز قابل استقبال است،

اما صادق باشیم: دیر است و ناکافی.

مردم ایران حق دارند بدانند:

چرا این شورا بیش از سه هفته سکوت کرد؟

ما از ۸۷ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل که «سامانه هشدار زودهنگام» جهان خوانده می‌شوند می‌پرسیم:

چرا بیش از دو هفته هیچ واکنشی نشان ندادید؟

بیانیه تازه در ۱۳ ژانویه صادر شد، و از میان ۸۷ نفر، فقط پنج نفر آن را امضا کردند.

روزها از شما اقدام خواستیم.

پنج روز پس از آغاز سرکوب و کشتار معترضان، از اگنس کالامارد گزارشگر پیشین سازمان ملل و رئیس کنونی عفو بین‌الملل پرسیدم: چرا سکوت کرده‌اید؟

در ژانویه ۲۰۲۰، وقتی آمریکا قاسم سلیمانی، فرمانده تروریستی سپاه، را هدف قرار داد، او ظرف چند ساعت واکنش نشان داد.

اما چرا وقتی معترضان بی‌گناه ایرانی قتل‌عام می‌شوند، هیچ فوریتی وجود ندارد؟

و بیرون از این سالن، از رسانه‌ها، ستارگان هالیوود و معترضان دانشگاهی کسانی که می‌دانند چگونه افکار عمومی جهان را بسیج کنند می‌پرسیم:

چرا سکوت کرده‌اید؟

پاسخ روشن است، هرچند آزاردهنده:

جنبش اعتراضی ایران روایت مطلوب شما را به چالش می‌کشد.

قیام مردم علیه استبداد اسلام‌گرا با ایدئولوژی شما نمی‌خواند؛

پس نادیده گرفته می‌شود.

خطاب به همه شما می‌گوییم:

بهای سکوت‌تان، جان ایرانیان بود.

اکنون زمان انتخاب است:

یا همه توان خود را برای حفاظت از مردم ایران به‌کار گیرید،

یا از جهان‌بینی شکست‌خورده‌تان دفاع کنید.

تاریخ در حال قضاوت است.

I said to UNHRC: "We ask the U.N., the media, celebrities, campus activists: why are you silent? The answer is uncomfortable but clear. The Iran protest movement shatters a cherished narrative. A people rising against Islamist tyranny does not fit the ideology--so it is ignored." pic.twitter.com/HkBm0EnqWY -- Hillel Neuer (@HillelNeuer) January 25, 2026

***

