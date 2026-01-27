ایندیپندنت - آی۲۴ به نقل از برآوردهای اطلاعاتی از کشورهای حوزه خلیج فارس نوشت که جمهوری اسلامی یگان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را در طول سواحل جنوبی خود مستقر کرده است.

این تحرک به‌ویژه در مناطق استراتژیک خلیج فارس، از جمله تنگه هرمز، جزیره قشم و بندر عباس، متمرکز شده و به نوشته آی۲۴ به‌عنوان اقدامی برای مقابله با احتمال عملیات زمینی آمریکا تعبیر می‌شود.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به روشنی گفته است که علاقه‌ای به ورود به عملیات زمینی ندارد.آی۲۴ می‌نویسد این اطلاعات که در اختیار تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک غربی قرار گرفته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سامانه‌های دفاع ساحلی شامل موشک‌های ضدکشتی و زیردریایی‌های کلاس غدیر را نیز به‌کار گرفته است.

