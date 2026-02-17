فرزانه روستایی

امروز علی خامنه ای برای همان هایی که مردم را در ۱۷ و ۱۸ دی ماه به خاک و خون کشیدند و وسط شلیک به مردم حیدر حیدر می گفتند عشوه های شیطانی آمد و آنها را تشویق کرد. او عملا همه شروط ترامپ در مذاکرات ژنو را رد کرد و به صراحت گفت گه جنگ را بر توافق ترجیح می دهد. وقتی علی خامنه تهدید می کند که ناو هواپیمابر آمریکا را به قعر دریا می فرستیم یا قویترین ارتش دنیا نیز ممکن است سیلی محکم بخورد،‌ در آن صورت باید سکوت بین جملات او را نیز ترجمه فنی کرد.

هیج ارتشی در تاریخ بشر توانایی هماوردی با ارتش آمریکا را نداشته است چون هیچ کشوری تاکنون حتی به نزدیکی های تکنولوژی نظامی آمریکا هم نرسیده است. اما یک تهدید اتمی می تواند معادلات عادی ارتش آمریکا را تغییر دهد و تهدیدی کند که تاکنون کسی جر ات آن را نداشته است.



علی خامنه ای رهبر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شاید هم دچار توهم است ساید تحت تاثیر مواد روان گردان است و شاید هم رمال ها او را شیر کرده و جلو انداخته اند و او را قانع کرده اند که آتش زدن مجسمه بعل در روز ۲۲ بهمن توانایی فوق العاده و ماورایی به او داده است. در هر حال، بر هم زدن مذاکراتی که برای مهار فعالیت های هسته ای و موشکی ایران است معنایی ندارد جز همان که آژانس بارها تاکید کرده است و آن: اینکه ما سالهاست در ایران نبودیم و نمی دانیم در تاسیسات هسته ای ایران چه گذشته است.

***