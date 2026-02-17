Tuesday, Feb 17, 2026

صفحه نخست » سخنرانی امروز خامنه ای بوی تهدید اتمی می دهد

roostayee2.jpgفرزانه روستایی

امروز علی خامنه ای برای همان هایی که مردم را در ۱۷ و ۱۸ دی ماه به خاک و خون کشیدند و وسط شلیک به مردم حیدر حیدر می گفتند عشوه های شیطانی آمد و آنها را تشویق کرد. او عملا همه شروط ترامپ در مذاکرات ژنو را رد کرد و به صراحت گفت گه جنگ را بر توافق ترجیح می دهد. وقتی علی خامنه تهدید می کند که ناو هواپیمابر آمریکا را به قعر دریا می فرستیم یا قویترین ارتش دنیا نیز ممکن است سیلی محکم بخورد،‌ در آن صورت باید سکوت بین جملات او را نیز ترجمه فنی کرد.

هیج ارتشی در تاریخ بشر توانایی هماوردی با ارتش آمریکا را نداشته است چون هیچ کشوری تاکنون حتی به نزدیکی های تکنولوژی نظامی آمریکا هم نرسیده است. اما یک تهدید اتمی می تواند معادلات عادی ارتش آمریکا را تغییر دهد و تهدیدی کند که تاکنون کسی جر ات آن را نداشته است.

علی خامنه ای رهبر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی شاید هم دچار توهم است ساید تحت تاثیر مواد روان گردان است و شاید هم رمال ها او را شیر کرده و جلو انداخته اند و او را قانع کرده اند که آتش زدن مجسمه بعل در روز ۲۲ بهمن توانایی فوق العاده و ماورایی به او داده است. در هر حال، بر هم زدن مذاکراتی که برای مهار فعالیت های هسته ای و موشکی ایران است معنایی ندارد جز همان که آژانس بارها تاکید کرده است و آن: اینکه ما سالهاست در ایران نبودیم و نمی دانیم در تاسیسات هسته ای ایران چه گذشته است.

***

مطلب بعدی...
euro.jpg
از کمک در راه است تا می‌خواهند توافق کنند؛ رمزگشایی زبان ترامپ توسط وال‌استریت ژورنال

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17-1.jpg
بازتاب مصاحبه رضا پهلوی با تلویزیون فرانسه
tv17.jpg
تصاویری از انا ایدن، تهیه‌کننده سریال تهران
onenews16.jpg
الناز نوروزی بازیگر بالیوود و سریال اسراییلی تهران
oholic17.jpg
۵ اشتباهی که چای را سمی می کند
goftar17.jpg
گزارش رسانه خارجی از تورم بازار تجریش پیش از ماه رمضان
tv16-1.jpg
تصاویر نور پهلوی در تظاهرات لس آنجلس
goftar16-2.jpg
فرانسیس هریسون همسر کسری ناجی خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی کیست؟
oholic16.jpg
ادعای متفاوت پزشک حاضر در کالبدشکافی جفری اپستین از علت مرگ او در زندان

از سایت های دیگر

بمب‌گذاری در رادیو اروپای آزاد
لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی
یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
نوبت نوبت سیدعلی شد

پر بیننده ترین ها



goftar16.jpg
تظاهرات ایرانیان علیه دیکتاتور تهران در نقاط مختلف جهان
one9-1.jpg
حسن لاهوتی پدرشوهرفائزه رفسنجانی که با سازمان مجاهدین مرتبط بود
oholic27.jpg
۱۰ عادت اجتماعی بایدی
goftar27-1.jpg
«هتل لوکس متحرک»؛ در لاکچری ترین قطار جهان با جکوزی و رستوران چه می گذرد؟
cha1.jpg
شهرهای جهان زیر پای ایرانیان؛ ابهام در مذاکرات روز سه‌شنبه
tgbanner.jpg
ویدیوی وایرال هوش مصنوعی از درگیری فیزیکی تام کروز با برد پیت

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy