ایندیپندنت فارسی - دومین دور «مذاکرات غیرمستقیم» میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که از صبح روز سهشنبه در سفارت عمان در ژنو برگزار شده بود، پایان یافت.
در این دور از گفتگوها عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در راس هیاتی از کارشناسان دو کشور شرکت داشتند. همچنین علاوه بر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در تبادل پیامها بین هیاتهای دو کشور نقشآفرین بود.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکید دارند که در این دور از مذاکرات موضوع رفع تحریمها و موضوع هستهای همزمان مورد بحث و رایزنی قرار گرفته است. آنها پیش از این نیز گفته بودند که برنامه موشکی و سایر شرایطی که در رسانهها مطرح شده از جمله حمایت نکردن تهران از گروههای نیابتی یا رعایت حقوق شهروندان، در دستور کار قرار ندارد.
به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هیات مذاکرهکننده ایرانی در جریان این مذاکرات متشکل از کارشناسان اقتصادی، حقوقی، فنی و هستهای بوده و آنها در این مذاکرات با تیم کامل حضور پیدا کردند.
بقایی همزمان با برگزاری دور دوم مذاکرات در گفتگویی اعلام کرد: «مذاکرات درباره برنامه هستهای و رفع تحریمها وارد مرحله فنی شده است. ما آمادهایم برای نهایی کردن توافق چند روز یا چند هفته اینجا باشیم و تا هر زمان که گفتگوها طولانی شود، آن را ادامه دهیم.»
او در حالی مدعی «جدی بودن» نمایندگان جمهوری اسلامی و «حسن نیت» برای مذاکرات با آمریکا شد که همزمان، روز سهشنبه، علی خامنهای بار دیگر دونالد ترامپ را تهدید کرد و افزود: «اگر بنا شد مذاکرهای انجام بگیرد، تعیین نتیجه آن از قبل، کاری غلط و ابلهانه است که این کار ابلهانه را دولت و رئیسجمهور و بعضی از سناتورهای آمریکا انجام میدهند و فکر نمیکنند که این راه، برای آنها بنبست است.»
خامنهای همچنین با اشاره به تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا مبنی بر در اختیار داشتن قویترین ارتش دنیا، گفت: «قویترین ارتش دنیا هم گاهی ممکن است چنان سیلی بخورد که نتواند از جا بلند شود. ناو دستگاه خطرناکی است اما خطرناکتر از آن، سلاحی است که میتواند ناو را به قعر دریا بفرستد.»
در روزهای گذشته نیز برخی مقامهای جمهوری اسلامی درباره «جدیت آمریکا» در مذاکرات ابراز تردید کرده بودند.
چنین گفتههایی در شرایطی است که ساعاتی قبل دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او پرسید «آیا به شما گفته شده است که توافق تقریبا غیرممکن است؟» پاسخ داد: «نه، فکر میکنم آنها میخواهند به توافق برسند زیرا از عواقب عدم توافق آگاهند.»
رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد «بهشکل غیرمستقیم» در این مذاکرات «بسیار مهم» حضور خواهد یافت. او البته جمهوری اسلامی را «مذاکرهکنندگان بد» نامید و افزود: «آنها مذاکرهکنندگان بدی هستند زیرا ما میتوانستیم به جای فرستادن بمبافکنهای بی-۲ برای از بین بردن پتانسیل هستهای آنها، به توافق برسیم. ما مجبور شدیم بمبافکنهای بی-۲ بفرستیم. امیدوارم، امیدوارم که آنها منطقیتر باشند.»
رئیسجمهوری آمریکا تصریح کرده است «تا زمانی که لازم بداند» با تهران گفتگو میکند تا ببیند امکان توافق وجود دارد یا نه، اما اگر توافق نشود، فاز دوم برای جمهوری اسلامی «بسیار سخت و سریع و داستان متفاوتی» خواهد بود.
طبق دادههای عمومی ردیابی پروازها، روز دوشنبه گروه دیگری از جنگندههای آمریکایی شامل ۱۸ جنگنده اف-۳۵ به همراه چندین هواپیمای سوخترسان وارد خاورمیانه شدند و سناتور لیندزی گراهام میگوید، ترامپ ظرف چند هفته آینده و نه چند ماه دیگر، تصمیم نهایی را درباره جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد.
روز سهشنبه همزمان با مذاکرات ژنو، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با سرگئی تسویلیف، وزیر انرژی روسیه در تهران، دیدار و گفتگو کرد. رسانههای ایران گزارش کردهاند که وزیر انرژی روسیه پیش از این با شمار از مقامهای جمهوری اسلامی دیدار کرده بودند.
عراقچی نیز روز دوشنبه در ژنو با همتای عمانی خود، بدر البوسعیدی، دیدار کرد. او همچنین با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد؛ نهادی که در هر توافق احتمالی مسئولیت نظارت و راستیآزمایی تعهدات هستهای را بر عهده خواهد داشت.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز دوشنبه پس از دیدار با عباس عراقچی، پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و از «مذاکرات فنی جامع» پیش از «مذاکرات مهم روز سهشنبه» خبر داد. درباره دیدار گروسی و عراقچی جزئياتی منتشر نشده، اما او دو روز پیش، در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که «برنامه هستهای تهران پس از جنگ ۱۲ روزه وارد مرحلهای کاملا متفاوت شده است».
روزنامه نیویورکتایمز ۲۴ بهمن به نقل از سه مقام آمریکایی گزارش داد در حالی که مذاکره نمایندگان ترامپ با جمهوری اسلامی ادامه دارد، وزارت دفاع ایالات متحده خود را برای رویارویی نظامی با حکومت ایران آماده میکند.
ایالات متحده همچنین در حال افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش اکسیوس، در جلسهای اوایل این هفته در کاخ سفید، ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، توافق کردند ایالات متحده برای کاهش صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین تلاش کند.