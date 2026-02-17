ایندیپندنت فارسی - دومین دور «مذاکرات غیرمستقیم» میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا که از صبح روز سه‌شنبه در سفارت عمان در ژنو برگزار شده بود، پایان یافت.

در این دور از گفتگوها عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در راس هیاتی از کارشناسان دو کشور شرکت داشتند. همچنین علاوه بر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در تبادل پیام‌ها بین هیات‌های دو کشور نقش‌آفرین بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند که در این دور از مذاکرات موضوع رفع تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای همزمان مورد بحث و رایزنی قرار گرفته است. آنها پیش از این نیز گفته بودند که برنامه موشکی و سایر شرایطی که در رسانه‌ها مطرح شده از جمله حمایت نکردن تهران از گروه‌های نیابتی یا رعایت حقوق شهروندان، در دستور کار قرار ندارد.

به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هیات مذاکره‌کننده ایرانی در جریان این مذاکرات متشکل از کارشناسان اقتصادی، حقوقی، فنی و هسته‌ای بوده و آنها در این مذاکرات با تیم کامل حضور پیدا کردند.

بقایی همزمان با برگزاری دور دوم مذاکرات در گفتگویی اعلام کرد: «مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها وارد مرحله فنی شده است. ما آماده‌ایم برای نهایی کردن توافق چند روز یا چند هفته اینجا باشیم و تا هر زمان که گفتگوها طولانی شود، آن را ادامه دهیم.»

او در حالی مدعی «جدی بودن» نمایندگان جمهوری اسلامی و «حسن نیت» برای مذاکرات با آمریکا شد که همزمان، روز سه‌شنبه، علی خامنه‌ای بار دیگر دونالد ترامپ را تهدید کرد و افزود: «اگر بنا شد مذاکره‌ای انجام بگیرد، تعیین نتیجه آن از قبل، کاری غلط و ابلهانه است که این کار ابلهانه را دولت و رئیس‌جمهور و بعضی از سناتورهای آمریکا انجام می‌دهند و فکر نمی‌کنند که این راه، برای آنها بن‌بست است.»

خامنه‌ای همچنین با اشاره به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر در اختیار داشتن قوی‌ترین ارتش دنیا، گفت: «قوی‌ترین ارتش دنیا هم گاهی ممکن است چنان سیلی بخورد که نتواند از جا بلند شود. ناو دستگاه خطرناکی است اما خطرناک‌تر از آن، سلاحی است که می‌تواند ناو را به قعر دریا بفرستد.»

در روزهای گذشته نیز برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «جدیت آمریکا» در مذاکرات ابراز تردید کرده بودند.