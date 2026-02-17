رضا پهلوی شامگاه دوشنبه در بخش خبری ساعت بیست شبکۀ تِاِف۱ (TF1)، در گفتگویی که بازتاب گستردهای در افکار عمومی فرانسه داشت، از نقش خود در هدایت روند گذار سیاسی ایران سخن گفت و تأکید کرد که هدفش فراهم کردن مسیر انتخابات آزاد، تشکیل مجلس مؤسسان و پایان حاکمیت جمهوری اسلامی است؛ مواضعی که همزمان با تداوم اعتراضها و فشارهای بینالمللی، توجه رسانههای اروپایی را به خود جلب کرده است
ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه
رضا پهلوی، که رهبری خیزش جاری ایران را برعهده گرفته شامگاه دوشنبه شانزدهم فوریه مهمان بخش خبری ساعت بیست شبکۀ تلویزیونی تِاِف۱ فرانسه در یکی از پربیننده ترین ساعات این شبکه بود و در گفتگویی با این شبکه درباره تحولات اخیر ایران، چشمانداز گذار سیاسی و نقش خود در آینده این کشور سخن گفت.
مصاحبه شنیدنی چند دقیقه پیش شاهزاده با شبکه TF1 فرانسه.-- Mitra Hejazipour (@MitraHejazipour) February 16, 2026
(با زیرنویس فارسی) pic.twitter.com/5lVLuqOhhi
رضا پهلوی در این گفتگو با اشاره به اعتراضهای گستردهای که از اوایل ژانویه ایران را فراگرفته و با قتلعام دهها هزار روبرو شده است، گفت که «میلیونها ایرانی» او را فردی میدانند که میتواند در یک دورۀ انتقالی برای عبور از جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تعیین نوع نظام آینده نقشی محوری ایفا کند. رضا پهلوی تأکید کرد که هدفش از آغاز فعالیت سیاسی، فراهم کردن شرایطی بوده است که ایرانیان بتوانند در انتخابات آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند : امکانی که به گفتۀ او حکومت کنونی همواره از مردم ایران دریغ کرده است. او افزود که همین انتظار عمومی به او جایگاهی ویژه داده تا بتواند طیفهای گوناگون مخالفان را، فارغ از گرایشهای فکری و سیاسیشان، حول یک روند انتقالی گرد هم آورد.
رضا پهلوی در پاسخ به پرسشی درباره نقش احتمالی خود در آینده سیاسی ایران، از «ماموریتی موقت برای دوران گذار» سخن گفت و تأکید کرد که هدفش فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند از طریق صندوق رأی آینده کشور را انتخاب کنند. او همچنین اظهار داشت که جمهوری اسلامی «محکوم به سقوط» است و دربارۀ احتمال دخالت نظامی خارجی گفت : هنگامی که میان یک حکومت مجهز به قدرت نظامی و مردمی غیرمسلح چنین عدم توازنی وجود دارد، مداخلهای که بتواند شرایط را در حفاظت از مردم «همسطح» کند قابل طرح است. به گفتۀ او، ایالات متحد آمریکا تنها کشوری است که توانایی اجرای چنین اقدام نظامی را دارد.
رضا پهلوی سپس با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت : هر روز که به عمر رژیم اسلامی ایران افزوده میشود شهروندانی در این کشور کشته، بازداشت یا شکنجه میشوند و صدور احکام اعدام و تجاوز به زندانیان و قربانیان همچنان ادامه دارد.
رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو درباره آزادیهای مدنی در ایران پس از جمهوری اسلامی سخن گفت و تأکید کرد که برنامۀ او بازگشت به گذشته نیست، بلکه حرکت به سوی آیندهای متفاوت است. او اذعان کرد که در دورۀ پیش از انقلاب نیز «افراطها و خطاهایی» وجود داشته، اما تأکید کرد که نسل جوان ایران دیدگاههای او را طی دهههای گذشته میشناسد و هنگامی که به گذشته پیش از انقلاب اسلامی نظر می افکنند پیشرفت ها و جنبش تجدد در آن دوره را نادیده نمیگیرد.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
در پاسخ به پرسشی درباره حجاب اجباری، رضا پهلوی بر ضرورت جدایی کامل نهاد دین از دولت تأکید کرد و آن را پیششرط تحقق یک دموکراسی سکولار دانست. به گفتۀ او، دین میتواند در عرصۀ شخصی حضور داشته باشد، اما نباید در حوزه سیاسی و حکومتی دخالت کند. او افزود که انتخاب پوشیدن یا نپوشیدن حجاب باید تصمیمی فردی و شخصی برای زنان ایرانی باشد.