Monday, Jan 26, 2026

صفحه نخست » رئیس جبهه اصلاحات می‌گوید که قصد کشتن او و اعضای خانواده‌اش را داشته‌اند!

24.jpgعبدی مدیا - رئیس جبهه اصلاحات می‌گوید که قصد کشتن او و اعضای خانواده‌اش را داشته‌اند! ​

آذر منصوری در یاداشتی که کانال امتداد آن را منتشر کرده نوشته است: ​

شب جمعه جمعی از بچه های فامیل قرار گذاشته بودند که به خانه روستایی ما بیایند. ​ من زودتر رفتم تا بخاری را روشن کنم که تا آمدن آن‌ها خانه کمی گرم شود و تدارک شام مختصری را هم ببینم. ​

به فاصله نیم ساعت از روشن کردن بخاری سوزش چشم هایم شروع شد. با خود فکر کردم شاید به خاطر روشن کردن همزمان بخاری گازی و اجاق گاز باشد. هواکش ها را روشن کردم. پنجره آشپزخانه را هم کمی باز کردم تا هوا جریان پیدا کند. ​

کم کم همه جمع شدند، و با این جمع شدن سوزش چشم‌ها هم بیشتر شد. این سوزش کم کم با حس خفگی همراه شد. برادر کوچکم بعد از دست زدن به لوله بخاری گفت که حدس می‌زنم دودکش گرفته باشد. شاید پرندگان روی آن در طول یک هفته که ما نبودیم آشیانه ساخته‌اند. ​

به پسرم گفتم که به روی بام برود و اگر گرفتگی هست برطرف کند. ناگهان پسرم فریاد زد و ما را صدا کرد و گفت دودکش بخاری را با ایزوگام کامل پوشانده اند. ایزوگامی کاملا نو که مشخص بود در همین فاصله که ما نبودیم آمده اند و آن را روی دودکش چسبانده‌اند. به نحوی که هیچ هوایی از آن خارج نشود. ​

گفتم عکس بگیرد و برای من بفرستد. آن شب قرار بود ما و تعدادی از بچه‌ها شب را در خانه روستایی بمانیم و لابد به خواب ابدی برویم. ​

روز بعد بلافاصله موضوع را به نهادهای ذیربط اطلاع دادم و پیگیرم تا شاید مشخص شود این اقدام بیرحمانه چگونه و توسط چه کسانی انجام شده است؟ ​ هر چند جان من در قبال جان های بی شماری که طی روزها و هفته های گذشته در اعتراضات دیماه از دست رفته، کمترین ارزشی ندارد و من نیز مانند همه مردم ایران سوگوار و غمگین و‌خشمگینم، اما در حد هشدار و پیشگیری لازم بود اطلاع رسانی شود.

امید که این روزهای تلخ تر از زهر بگذرد.»

مطلب قبلی...
IMG_3792.png
خدا لعنت ات کند دکتر سروش که آخر عمری شدی آفتابه بیار خامنه ای آدمکش!؛ ف. م. سخن
مطلب بعدی...
22.jpg
درخواست دیدار فوری قاآنی با خامنه ای رد شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26-1.jpg
تصاویر خروش ایرانیان در حمایت از خیزش دی ماه در سراسر اروپا
daily26-1.jpg
علی‌محمد بشارتی جهرمی، فرزند محمدعلی بشارتی جهرمی؛ یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب در کانادا
daily26.jpg
با مدیرعامل گوگولی و جوان جزیره کیش که دستور کشتار داد بیشتر آشنا شوید
goftar26.jpg
آرامش قبل از طوفان: تهران برفی بعد از سرکوب خونین دی ماه ۱۴۰۴
oholic26.jpg
اگر تنها بودید چطور خودتان را از خفگی نجات دهید؟
one26.jpg
دریا صفایی نماینده ایرانی پارلمان بلژیک در کنار سفیر آمریکا
daily25.jpg
دختر و برادرزاده حسن باقری رییس کشته شده ستاد نیروهای مسلح در امریکا
daily.jpg
فهمیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی و پسرش مهدی امامی ساکن کالیفرنیا

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه
افشای جنجال تصاویر همسران مقام‌های طالبان
کاریکاتور: افتتاح کلینک عمل ترک حجاب

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟
euro1.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
goftar25-2.jpg
روشن کردن سیگار با تصویر خامنه ای مقابل سفارت جمهوری اسلامی با حضور ماتئو رنتسی در ایتالیا

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy