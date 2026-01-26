عبدی مدیا - رئیس جبهه اصلاحات می‌گوید که قصد کشتن او و اعضای خانواده‌اش را داشته‌اند! ​

آذر منصوری در یاداشتی که کانال امتداد آن را منتشر کرده نوشته است: ​

شب جمعه جمعی از بچه های فامیل قرار گذاشته بودند که به خانه روستایی ما بیایند. ​ من زودتر رفتم تا بخاری را روشن کنم که تا آمدن آن‌ها خانه کمی گرم شود و تدارک شام مختصری را هم ببینم. ​

به فاصله نیم ساعت از روشن کردن بخاری سوزش چشم هایم شروع شد. با خود فکر کردم شاید به خاطر روشن کردن همزمان بخاری گازی و اجاق گاز باشد. هواکش ها را روشن کردم. پنجره آشپزخانه را هم کمی باز کردم تا هوا جریان پیدا کند. ​

کم کم همه جمع شدند، و با این جمع شدن سوزش چشم‌ها هم بیشتر شد. این سوزش کم کم با حس خفگی همراه شد. برادر کوچکم بعد از دست زدن به لوله بخاری گفت که حدس می‌زنم دودکش گرفته باشد. شاید پرندگان روی آن در طول یک هفته که ما نبودیم آشیانه ساخته‌اند. ​

به پسرم گفتم که به روی بام برود و اگر گرفتگی هست برطرف کند. ناگهان پسرم فریاد زد و ما را صدا کرد و گفت دودکش بخاری را با ایزوگام کامل پوشانده اند. ایزوگامی کاملا نو که مشخص بود در همین فاصله که ما نبودیم آمده اند و آن را روی دودکش چسبانده‌اند. به نحوی که هیچ هوایی از آن خارج نشود. ​

گفتم عکس بگیرد و برای من بفرستد. آن شب قرار بود ما و تعدادی از بچه‌ها شب را در خانه روستایی بمانیم و لابد به خواب ابدی برویم. ​

روز بعد بلافاصله موضوع را به نهادهای ذیربط اطلاع دادم و پیگیرم تا شاید مشخص شود این اقدام بیرحمانه چگونه و توسط چه کسانی انجام شده است؟ ​ هر چند جان من در قبال جان های بی شماری که طی روزها و هفته های گذشته در اعتراضات دیماه از دست رفته، کمترین ارزشی ندارد و من نیز مانند همه مردم ایران سوگوار و غمگین و‌خشمگینم، اما در حد هشدار و پیشگیری لازم بود اطلاع رسانی شود.

​ امید که این روزهای تلخ تر از زهر بگذرد.»