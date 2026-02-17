دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در حالی برگزار شد که خامنه‌ای توافق را رد کرد و مدعی شد سلاحی دارد که ناوهای آمریکا را غرق می‌کند.همزمان گزارش‌ها از فضای بد در مذاکرات حکایت دارد. ترامپ پیشتر به خامنه‌ای درباره عواقب عدم پذیرش توافق هشدار داده بود. گزارشی از مجتبا پورمحسن

