ایرج مصداقی در شبکه اکس نوشت: تیتری که بی بی سی به سخنرانی سفیر آمریکا در بلژیک زده است فریبکارانه و بیشرمانه است. این تیتر برعکس مقصود او و محتوای سخنانش است. او در سخنانش بارها از رضا پهلوی به عنوان نماد ملت ایران و کسی که موجب همبستگی می‌شود نام برد و در توئیتی که بعد از سخنرانی زد مشخصاً گفت که آمریکا او و هیچ کس دیگری را endorse نمی‌کند.

این کلمه بار مشخصی دارد و به معنای این است که ما فکر نمی‌کنیم او یا هرکس دیگری خوب است پس شما بایستی از او حمایت کنید.

این به منزله‌ی آن است که آمریکا قصد تحمیل کسی را ندارد. این مردم ایران هستند که بایستی انتخاب کنند. این اولین بار است که سفیر در قدرت آمریکا یا هر کشور دیگری پشت عکس شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی می‌کند و بارها نام او را می‌آورد.



