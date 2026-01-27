آقا عجب وقاحتی

زبان آدم بند میاد در برابر این حجم از وقاحت!

میگه «کمک کنین فرآیند این سوگ به درستی طی بشه!؟» انگار مثلا سیلی زلزله‌ای چیزی اتفاق افتاده، چند نفر کشته شدن؛ انگار نه انگار هزاران انسان رو قتل‌عام کردن!