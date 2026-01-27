Tuesday, Jan 27, 2026

صفحه نخست » عجب وقاحتی !

2323.jpgآقا عجب وقاحتی

زبان آدم بند میاد در برابر این حجم از وقاحت!

میگه «کمک کنین فرآیند این سوگ به درستی طی بشه!؟» انگار مثلا سیلی زلزله‌ای چیزی اتفاق افتاده، چند نفر کشته شدن؛ انگار نه انگار هزاران انسان رو قتل‌عام کردن!

مطلب بعدی...
2323.jpg
تصویری تکاندهنده از یک مدرسه در ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
one27.jpg
رونمایی از مستند ملانیا ترامپ در کاخ سفید
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
daily.jpg
احسان، عرفان و الهام ‌خزاعی ساکن ایالت مریلند آمریکا، فرزندان محمد خزاعی ترشیزی نماینده اسبق مجلس و خون شور ج ا در سازمان ملل و معاون وزیر ا
goftar7.jpg
عباس عبدی در طول زمان
daily26-1.jpg
علی‌محمد بشارتی جهرمی، فرزند محمدعلی بشارتی جهرمی؛ یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب در کانادا
daily26.jpg
با مدیرعامل گوگولی و جوان جزیره کیش که دستور کشتار داد بیشتر آشنا شوید

از سایت های دیگر

ویدیو: توزیع کاندوم و داروهای ضروری با پهپاد
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد
کابوس خامنه‌ای به حقیقت نزدیک می‌شود
روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
one26-1.jpg
کیمیا علیزاده در تظاهرات ایرانیان لندن
goftar26-2.jpg
احمد زیدآبادی تحلیلگر حکومتی و از حامیان سرکوب خونین ایران
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy