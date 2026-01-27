آقا عجب وقاحتی
آقا عجب وقاحتی-- Ehsan Soltani (@ehsan_soltani) January 27, 2026
زبان آدم بند میاد در برابر این حجم از وقاحت!
میگه «کمک کنین فرآیند این سوگ به درستی طی بشه!؟»
انگار مثلا سیلی زلزلهای چیزی اتفاق افتاده، چند نفر کشته شدن؛ انگار نه انگار هزاران انسان رو قتلعام کردن!
تصویری تکاندهنده از یک مدرسه در ایران