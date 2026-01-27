رکوردشکنی دوباره قیمت دلار در سه‌شنبه هفتم بهمن ماه در حالی است که از گوشه و کنار ایران، جزییات تازه قتل عام و کشتار جمهوری اسلامی و نام‌های کشته‌شدگان مخابره می‌شود.

هم‌زمان قیمت سکه طلای موسوم به «امامی» نیز به حدود ۱۸۲ میلیون تومان رسید.

ششم بهمن، یک روز پیش از این رکوردشکنی، در پی افزایش احتمال جنگ و ادامه سیاست‌های سرکوب و کنترل از سوی حکومت در بخش اقتصاد، قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۴۵ هزار تومان عبور کرد. هم‌زمان رکورد سقوط شاخص بورس در یک روز به ۱۲۰ هزار واحد منفی رسید و روزنامه تعامل، از این وضعیت با عنوان «سقوط تاریخی بورس» یاد کرد.

کاربری در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «با این افزایش قیمت طلا و نفت و وضعیت بورس و بیت کوین و دلار و همه این‌ها ... فکر کنم به زودی جنگ بشود ... چه‌ها کشیدیم در این ۳۳ سال زندگی در ایران.»

بهای دلار ۱۶ دی‌ماه در بازار آزاد تهران رکوردی جدید به ثبت رسانده و از ۱۴۷ هزار تومان عبور کرده بود.

وضعیت حاکم بر بازار و افزایش نجومی قیمت‌ها باعث آغاز موج تازه اعتراضات در ایران شد که به شکل‌گیری انقلاب ملی ایرانیان انجامید و حکومت برای سرکوب آن، دست به کشتار و قتل عام شهروندان در سراسر کشور زد.

پیش از حاکم شدن این وضعیت، رییس‌‌کل بانک مرکزی تغییر کرد تا از افزایش قیمت ارز جلوگیری شود اما در فاصله‌ای کوتاه از بازگشت عبدالناصر همتی به این سمت، قیمت دلار حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت پوند بریتانیا به حدود ۲۰۰ هزار تومان و نرخ یورو به حدود ۱۷۲ هزار تومان رسیده بود.

از سوی دیگر مرکز آمار ایران در گزارشی از ثبت بالاترین نرخ تورم در دی‌ماه از زمان تاسیس این سازمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه به رقم بی‌سابقه ۶۰ درصد رسید.

منظور از تورم نقطه‌ای (نقطه به نقطه)، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.