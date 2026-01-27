ایندیپندنت - رسانههای ایران روز سهشنبه هفتم بهمن گزارش کردند که سفارت روسیه در تهران به کشتیگیران ایرانی برای شرکت در رقابتهای جام یاریگین ویزا نداده است.
براساس این گزارشها، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی از یک ماه پیش مراحل اداری دریافت روادید روسیه برای آزادکاران ایران را آغاز کرده بود.قرار بود ۱۳ کشتیگیر به همراه اعضای کادر فنی عازم جام ایوان یاریگین روسیه شوند که از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.
یک روز پیش از این هم گزارش داده شده بود که سفارت کرواسی در تهران، برای کشتیگیران رقابتهای «ردهبندی/رنکینگ آزاد زاگرب» به ورزشکاران ایرانی ویزا نداده است.
خبرگزاری دولتی ایسنا خبر داد سفارت روسیه در تهران از صدور ویزا برای تیم کشتی ایران جهت حضور رقابتهای جام یاریگین خودداری کرده است.
