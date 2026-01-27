Tuesday, Jan 27, 2026

صفحه نخست » "یار غار جمهوری اسلامی هم به کشتی گیران ایرانی ویزا نداد"

27.jpgایندیپندنت - رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه هفتم بهمن گزارش کردند که سفارت روسیه در تهران به کشتی‌گیران ایرانی برای شرکت در رقابت‌های جام یاریگین ویزا نداده است.

براساس این گزارش‌ها، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی از یک ماه پیش مراحل اداری دریافت روادید روسیه برای آزادکاران ایران را آغاز کرده بود.قرار بود ۱۳ کشتی‌گیر به همراه اعضای کادر فنی عازم جام ایوان یاریگین روسیه شوند که از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد.

یک روز پیش از این هم گزارش داده شده بود که سفارت کرواسی در تهران، برای کشتی‌گیران رقابت‌های «رده‌بندی/رنکینگ آزاد زاگرب» به ورزشکاران ایرانی ویزا نداده است.

مطلب قبلی...
27.jpg
انفجار و تیراندازی در منطقه نظامی پارچین؟
مطلب بعدی...
khamtrump.jpg
آمریکا این بار احتمالا رهبری ایران را هدف می‌گیرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
one27.jpg
رونمایی از مستند ملانیا ترامپ در کاخ سفید
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
daily.jpg
احسان، عرفان و الهام ‌خزاعی ساکن ایالت مریلند آمریکا، فرزندان محمد خزاعی ترشیزی نماینده اسبق مجلس و خون شور ج ا در سازمان ملل و معاون وزیر ا
goftar7.jpg
عباس عبدی در طول زمان
daily26-1.jpg
علی‌محمد بشارتی جهرمی، فرزند محمدعلی بشارتی جهرمی؛ یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب در کانادا
daily26.jpg
با مدیرعامل گوگولی و جوان جزیره کیش که دستور کشتار داد بیشتر آشنا شوید

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس
انواع مستی کدام است؟
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
kayhan.jpg
تقدیر آمران از عاملان کشتار مردم ایران
one26-1.jpg
کیمیا علیزاده در تظاهرات ایرانیان لندن
goftar26-2.jpg
احمد زیدآبادی تحلیلگر حکومتی و از حامیان سرکوب خونین ایران
pigs.jpg
از شیر گاو تا الاغ را می‌خوریم اما شیر خوک را نه، چرا؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy