صفحه نخست » گاردین: برنامه‌ریزی رژیم برای دفن اجساد ایرانیان قتل‌عام شده در گورهای دسته جمعی

goor.jpgروزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی درباره کشتار معترضان در ایران، از احتمال دفن دسته‌جمعی اجساد برای مخفی کردن آمار واقعی کشته‌شدگان خبر داد

گاردین سه‌شنبه هفتم بهمن ماه نوشت که در جریان این کشتار در سراسر ایران، در سردخانه‌ها و قبرستان‌ها، اجساد روی هم انباشته شد.

بر اساس این گزارش، این اجساد به‌حدی بود که بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی قانونی از عهده‌ برنیامدند و مجبور شدند کامیون‌های حامل اجساد را بازگردانند.

گاردین نوشت: «کارکنان گورستان‌ها و پزشکی قانونی از آشفتگی سخن می‌گویند، همراه با گزارش‌هایی از فشار مقامات برای دفن سریع و دسته‌جمعی اجساد به‌منظور پنهان کردن تعداد واقعی کشته‌شدگان.»

در یکی از سردخانه‌ها، کارکنان به گاردین گفتند با چندین کامیون پر از جسد مواجه شدند که بسیار فراتر از ظرفیت سردسازی و نگهداری آن مرکز بوده است.

وقتی کارکنان اعتراض کردند که نمی‌توانند این حجم از اجساد را پردازش کنند، دو کامیون حامل اجساد به مکانی دیگر منتقل شد: «اما وقتی کارکنان سردخانه تلاش کردند پیگیری کنند که اجساد به کجا برده شده‌اند، دریافتند که هیچ یک از مراکز بزرگ پزشکی قانونی در منطقه، آن‌ها را تحویل نگرفته است.»

گاردین نوشت: «پزشکان ظن خود را ابراز کردند که این جریان ممکن است با دفن دسته‌جمعی مرتبط باشد.»

ایران و بهای سنگین تردیدهای غرب
عباس عبدی پس از ۲۰ سال دست از نوشتن کشید

