در حالی که شمار قربانیان سرکوب در ایران به‌ سرعت رو به افزایش است، فیگارو می‌نویسد آمریکا میان مذاکره و اقدام نظامی سرگردان مانده و اروپایی‌ها ترجیح داده‌اند سکوت کنند: تردیدهایی که به باور این روزنامه، مستقیماً به زیان معترضان ایرانی و کشته شدن ده‌ها هزار تن از آنان تمام شده است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

نشریه فیگارو، روزنامه صبح پاریس، در تحلیلی مفصل می‌نویسد: در حالی که شمار قربانیان سرکوب در ایران لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌یابد، ایالات متحد آمریکا میان دیپلماسی و اقدام نظامی سرگردان است و اروپایی‌ها، به تعبیر این روزنامه، «نگاه خود را از صحنه برگردانده‌اند». پرسشی که فیگارو بی‌پرده مطرح می‌کند، تلخ و سرنوشت‌ساز است: «آیا ایرانیان بار دیگر قربانی حفظ یک توازن خیالی خواهند شد؟»

پس از حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران و سپس تهدیدهای بی‌سرانجام مداخله نظامی در هفته‌های اخیر، نشانه‌های یک بحران مهارنشده بیش از پیش نمایان شده است. دونالد ترامپ با اعلام حرکت یک «آرمادا»ی آمریکایی به‌سوی خلیج فارس گفت: این اقدام «برای هر احتمالی» است. همزمان، برخی پروازهای تجاری در منطقه لغو شد و تهران اعلام کرد «انگشتش روی ماشه است».

اما درست در همین نقطه، تناقض اصلی خود را نشان می‌دهد: در حالی که فضای منطقه به‌شدت امنیتی شده، واشنگتن و تهران همزمان از احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای سخن می‌گویند. آمریکا خواهان آن است که جمهوری اسلامی «از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد» و ایران، به نوشته فیگارو، «مانند همیشه از سال ۲۰۰۳، می‌کوشد زمان بخرد؛ به امید روزهای بهتر و شاید رئیس‌جمهوری دیگر در آمریکا».

«این‌بار واقعاً مردم باور کرده بودند»

به باور نویسنده مقاله فیگارو، قربانیان اصلی این تردیدها، معترضان ایرانی‌اند: مردمی که «با شجاعتی عظیم، با چهره‌ای آشکار و بدون پنهان‌شدن» علیه «دیکتاتوری اسلام‌گرا» به خیابان آمدند. فیگارو می‌نویسد: «آن‌ها بار دیگر از سوی غرب رها شدند. اما این‌بار، اما آنان واقعاً پشتیبانی غرب را باور کرده بودند.»

این امید، مستقیماً از سخنان رئیس‌جمهوری آمریکا تغذیه می‌شد. دونالد ترامپ خطاب به معترضان گفته بود: «به اعتراض ادامه دهید. نهادهای خود را به دست بگیرید. کمک‌های زیادی در راه است.» با این حال، «حملاتی که بسیاری انتظارش را می‌کشیدند، هرگز رخ نداد». فیگارو این عقب‌نشینی را با تصمیم باراک اوباما در سال ۲۰۱۳ مقایسه می‌کند: زمانی که پس از عبور رژیم سوریه از «خط قرمز» استفاده از سلاح شیمیایی، واشنگتن در واپسین لحظه از اقدام نظامی صرف‌نظر کرد.