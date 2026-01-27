ایران اینترنشنال - بیل آکمن، میلیاردر و مدیر یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری آمریکا، از رییسجمهوری، وزیر خارجه و وزیر جنگ آمریکا خواست گزارش تصویری ایراناینترنشنال در مورد یکی از بزرگترین جنایات علیه بشریت در دهههای اخیر را ببینند. او خطاب به ترامپ نوشت: وقت آن است که کار را تمام کنیم.
آکمن سهشنبه هفتم بهمن با بازنشر این گزارش مستند در شبکه اجتماعی ایکس، با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران «صادرکننده تروریسم در سراسر جهان است» افزود: «رها کردن این هیولاها در کنترل دومین ذخایر بزرگ نفتی خاورمیانه که آنها همچنان از آن برای تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان، بازسازی توانایی هستهای خود و حمایت از دشمنان اصلی ما استفاده خواهند کرد، همچنان یک تهدید وجودی بسیار جدی، مداوم و بلندمدت برای ایالات متحده و جهان است.»
او با اشاره به این نکته که ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «شما مردی هستید که به حرف خود عمل میکنید» و اضافه کرد: «شما خط قرمزی در مورد کشتار معترضان توسط رژیم ترسیم کردید. طبق گزارشها، آنها اکنون ۴۳هزار نفر را کشته و صدها هزار نفر دیگر را نابینا و معلول کردهاند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال یکشنبه پنجم بهمن در دومین بیانیه خود با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال الگوی روشنتری از نحوه سرکوب، گستره جغرافیایی درگیریها و رفتار نیروهای امنیتی ارائه میدهد و از اعدامهای بدون محاکمه، شلیک تیر خلاص به مجروحان و مداخله مستقیم نیروهای امنیتی در مراکز درمانی پرده برمیدارد.
آکمن همچنین خطاب به ترامپ نوشت: «شما از مردم ایران خواستهاید که به اعتراضات خود ادامه دهند، همانطور که آنها شجاعانه و بدون سلاح و با هزینه گزاف، دهها هزار جوان را در برابر این رژیم نسلکش از دست دادهاند.»
او در ادامه با اشاره به این موضوع که رییسجمهوری آمریکا «به تمام تعهداتی که به مردم آمریکا و جهان داده» عمل کرده است، افزود: «شهرت شما در عمل به وعدههایتان، ایالات متحده را دوباره به عنوان قدرتمندترین کشور جهان مورد احترام قرار داده است.»
او پیش از این، ۲۶ دی، با حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گفته بود: «ترامپ به وعدهای که به مردم ایران داده است وفادار خواهد بود، مساله فقط زمان تحقق این وعده است.»
او افزوده بود: «ایرانیان زندگی خود را بر سر سخنان او گذاشتهاند و در نهایت خواهند دید که انتخابشان تصمیمی درست و هوشمندانه بوده است.»
آکمن در بخش دیگری از توییت سهشنبه خود به «دو بار تلاش جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ» اشاره کرد و نوشت: «پرزیدنت ترامپ، وقت آن است که کار را تمام کنیم. ما دلایل استراتژیک، اخلاقی، اقتصادی و وجدانی مهمی برای انجام این کار داریم.»
ترامپ پیشتر بارها تهدید کرده بود اگر حکومت ایران به کشتن معترضان ادامه دهد، مداخله خواهد کرد.
آکمن تاکید کرد: «جهانی بدون کنترل سپاه پاسداران بر ایران، صلح را برای همیشه در سراسر جهان به ارمغان خواهد آورد» و افزود: «این یک نمونه قدرتمند و مهم خواهد بود که ایالات متحده بدترین شکل شر را تحمل نمیکند.»
او اضافه کرد: «این یکی از مهمترین میراثهای همیشگی شما به عنوان رییسجمهوری ایالات متحده خواهد بود.»
آکمن با تاکید بر اینکه «مردم ایران مردمی شگفتانگیز هستند که شایسته رهایی از ترور و شر هستند»، نوشت: «ایالات متحده قدرتمندترین ارتش جهان را دارد، همانطور که شما به طرز شگفتانگیز و استادانهای علیه مادورو در ونزوئلا نشان دادید.»
او در پایان تاکید کرد: «به نظر میرسد که ما اکنون کاملاً آمادهایم.»
اشاره آکمن به استقرار نیروهای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه بود.
در این ارتباط، دو مقام آمریکایی دوشنبه ششم بهمن به خبرگزاری رویترز گفتند ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و ناوهای همراه آن وارد خاورمیانه شدهاند؛ اقدامی که تواناییهای ترامپ را برای دفاع از نیروهای آمریکایی یا اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی افزایش میدهد.
رویترز نوشت علاوه بر ناو هواپیمابر و ناوهای جنگی همراه آن، پنتاگون همچنین در حال انتقال جنگندهها و سامانههای پدافند هوایی به خاورمیانه است.
همزمان با افزایش احتمال حمله آمریکا و پس از رسیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به نزدیکی آبهای ایران، روزنامه اسرائیلهیوم فهرستی از بانک اهداف احتمالی آمریکا را منتشر کرد که شامل علی خامنهای و شش فرمانده ارشد نظامی و شش مرکز حکومتی در قلب تهران است.
از سوی دیگر، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که بهدنبال ارزیابی مقامهای ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، دیکتاتور تهران در پناهگاهی ویژه و زیرزمینی شامل تونلهای تودرتو در پایتخت مخفی شده است.
