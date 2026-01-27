آکمن سه‌شنبه هفتم بهمن با بازنشر این گزارش مستند در شبکه اجتماعی ایکس، با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران «صادرکننده تروریسم در سراسر جهان است» افزود: «رها کردن این هیولاها در کنترل دومین ذخایر بزرگ نفتی خاورمیانه که آنها همچنان از آن برای تأمین مالی تروریسم در سراسر جهان، بازسازی توانایی هسته‌ای خود و حمایت از دشمنان اصلی ما استفاده خواهند کرد، همچنان یک تهدید وجودی بسیار جدی، مداوم و بلندمدت برای ایالات متحده و جهان است.»

او با اشاره به این نکته که ایالات متحده قدرتمندترین کشور جهان است، خطاب به دونالد ترامپ نوشت: «شما مردی هستید که به حرف خود عمل می‌کنید» و اضافه کرد: ‌«شما خط قرمزی در مورد کشتار معترضان توسط رژیم ترسیم کردید. طبق گزارش‌ها، آنها اکنون ۴۳هزار نفر را کشته و صدها هزار نفر دیگر را نابینا و معلول کرده‌اند.»

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال یکشنبه پنجم بهمن در دومین بیانیه‌ خود با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته‌ شده‌اند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال الگوی روشن‌تری از نحوه سرکوب، گستره جغرافیایی درگیری‌ها و رفتار نیروهای امنیتی ارائه می‌دهد و از اعدام‌های بدون محاکمه، شلیک تیر خلاص به مجروحان و مداخله مستقیم نیروهای امنیتی در مراکز درمانی پرده برمی‌دارد.

President @realDonaldTrump, @marcorubio, and @PeteHegseth, if you are going to watch any footage of Iran, this mini documentary is it.



Please watch the first 15 minutes and you will bear witness to one of the greatest crimes against humanity in recent decades.



The United... https://t.co/DUtNjGWqsF -- Bill Ackman (@BillAckman) January 27, 2026

آکمن همچنین خطاب به ترامپ نوشت: «شما از مردم ایران خواسته‌اید که به اعتراضات خود ادامه دهند، همانطور که آنها شجاعانه و بدون سلاح و با هزینه گزاف، ده‌ها هزار جوان را در برابر این رژیم نسل‌کش از دست داده‌اند.»

او در ادامه با اشاره به این موضوع که رییس‌جمهوری آمریکا «به تمام تعهداتی که به مردم آمریکا و جهان داده» عمل کرده است، افزود: «‌شهرت شما در عمل به وعده‌های‌تان، ایالات متحده را دوباره به عنوان قدرتمندترین کشور جهان مورد احترام قرار داده است.»