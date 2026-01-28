Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » همبستگی دیجیتال ایرانیان علیه فیلترینگ؛ اتصال‌های روزانه کاندوئیت از ایران به مرز ۲۵ میلیون رسید

1919.jpgایندیپندنت فارسی - سایه رحیمی : تازه‌ترین آمار منتشرشده در وب‌سایت کاندوئیت از اتصال‌های روزانه که در روز سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه (۲۷ ژانویه) به‌روزرسانی شد، نشان می‌دهد تعداد اتصال‌های روزانه از ایران به شبکه کاندوئیت سایفون به بیش از ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار رسیده است.

این در حالی است که میزان ترافیک کاربران ایرانی تا پیش از ۲۰ ژانویه کمتر از هشت هزار اتصال روزانه بود و از این تاریخ به بعد، نمودار با رشدی ناگهانی و شتابان مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در ۲۲ ژانویه، شمار اتصال‌ها از مرز یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار عبور کرد و تنها دو روز بعد، در ۲۴ ژانویه، به بیش از چهار میلیون اتصال روزانه رسید.

بر اساس همین آمار، کاربرانی از کشورهای روسیه، ترکمنستان، میانمار و اوکراین نیز از این سرویس استفاده کرده‌اند، با این حال داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۹ درصد از کل استفاده ثبت‌شده کاندوئیت سایفون به کاربران داخل ایران اختصاص دارد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با قطع یا اختلال گسترده در اینترنت می‌کوشد تمامی مسیرهای ارتباطی داخل ایران با خارج از کشور را مسدود کند و جریان اطلاع‌رسانی را به انحصار خود درآورد، ابزارهایی مانند اینترنت استارلینک و کاندوئیت سایفون به‌منزله کورسوی امیدی برای حفظ ارتباط ایرانیان با جهان خارج عمل می‌کنند. با این حال، دسترسی به اینترنت استارلینک در وضعیت کنونی برای همه امکان‌پذیر نیست و همچنان به امکانات، هزینه و زیرساخت‌هایی محدود وابسته است.

از سوی دیگر، فیلترشکن‌های تجاری گران‌قیمت هم افزون بر تحمیل بار مالی بر کاربران، اغلب پایداری و امنیت لازم را ندارند و مدام قطع یا مختل می‌شوند.

در چنین شرایطی، امکان برقراری ارتباط از طریق کاندوئیت به‌عنوان راهکاری امن‌تر و مقاوم‌تر مطرح می‌شود؛ راهکاری که منافع تجاری فیلترشکن‌فروشی پشت آن نیست، بلکه بر پایه همبستگی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور شکل گرفته و امکان عبور از سد سانسور و تداوم جریان آزاد اطلاعات را فراهم کرده است.

بر مبنای اعلام شرکت سایفون، پس از قطع اینترنت در ایران، در بازه‌ زمانی دوهفته‌ای، حدود ۲۰۰ هزار کاربر ایرانی جدید در وب‌سایت این شرکت ثبت‌نام کردند تا از طریق تونل‌های مجازی، امکان دسترسی به اینترنت را برای هم‌میهنان خود در داخل ایران فراهم کنند.

کاندوئیت (Conduit) یکی از قابلیت‌های شبکه سایفون است که با هدف دور زدن سانسور و حفظ دسترسی کاربران به اینترنت آزاد طراحی شده است و در شرایط قطع یا اختلال گسترده اینترنت، نقش زیرساختی حیاتی را ایفا می‌کند.

در این سازوکار، کاربران خارج از ایران می‌توانند دستگاه خود را به‌عنوان یک «ایستگاه کاندوئیت» در اختیار شبکه قرار دهند و بخشی از پهنای باند اینترنت خود را داوطلبانه با کاربران داخل ایران به اشتراک بگذارند. بدین ترتیب، امکان اتصال کاربران در مناطق سانسورشده به اینترنت جهانی از طریق یک شبکه همتا‌به‌همتا فراهم می‌شود.

برای کاربران داخل ایران، اتصال به این شبکه از طریق اپلیکیشن سایفون (Psiphon) انجام می‌شود و کافی است آن را از گوگل‌پلی یا اپ‌استور دانلود و اجرا کنند. این برنامه بدون نیاز به تنظیمات پیچیده، به‌طور خودکار تلاش می‌کند به شبکه متصل شود.

در زمان استفاده از سایفون، لازم است سایر فیلترشکن‌ها یا وی‌پی‌ان‌ها غیرفعال باشند تا اتصال پایدار برقرار شود. هنگامی که سایفون به یک ایستگاه کاندوئیت متصل می‌شود، دسترسی کاربر به اینترنت جهانی در شرایط قطع گسترده، امکان‌پذیر خواهد شد.

در سوی دیگر، کاربران خارج از کشور با نصب نسخه «کاندوئیت سایفون» روی کامپیوتر و گوشی‌های خود، می‌توانند به‌سادگی یک ایستگاه کاندوئیت راه‌اندازی کنند. پس از نصب و اجرای برنامه، کاربر تنها با فشردن دکمه شروع، ایستگاه خود را فعال می‌کند.

اهمیت کاندوئیت به‌طور مستقیم به تعداد ایستگاه‌های فعال آن وابسته است. هرچه شمار کاربران داوطلبی که ایستگاه کاندوئیت راه‌اندازی می‌کنند، بیشتر باشد، ظرفیت شبکه افزایش می‌یابد، اتصال کاربران پایدارتر می‌شود و مقاومت سیستم در برابر شناسایی و مسدودسازی بالاتر می‌رود.

فیلترینگ و قطع یا اختلال عمدی اینترنت در ایران سال‌ها است که به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سرکوب در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی است. حکومت ایران در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی که اعتراض‌های مردمی اوج می‌گیرد، با قطع یا اختلال اینترنت می‌کوشد جریان اطلاع‌رسانی را به انحصار خود درآورد.

کارشناسان فنی بارها تاکید کرده‌اند که این ابزار سرکوب با گسترش شگفت‌انگیز امکانات دیجیتال به‌زودی بی‌اثر خواهد شد؛ اتفاقی که نشانه‌های آن همین حالا هم به لطف اپلیکیشن‌هایی مثل کاندوئیت و اینترنت‌ ماهواره‌ای، قابل‌مشاهده است.

اما فراتر از سازوکار فنی که رشدی چشمگیر را نشان می‌دهد، موضوع قابل‌توجه شکل‌گیری اتحاد شگفت‌انگیز میان ایرانیان داخل و خارج از کشور برای بی‌تاثیر کردن ابزار سرکوب حکومت در قطع اینترنت است؛ اتحادی که در آن، کاربران خارج از ایران با به‌ اشتراک‌ گذاشتن داوطلبانه پهنای باند خود، عملا دیوار سانسور را از درون فرو می‌ریزند.

27.jpg
درخواست ۱۰۰ متخصص شرکت تسلا از کنگره آمریکا برای حمایت از مردم ایران

goftar28-1.jpg
تصاویر؛ بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا توسط خبرگزاری حکومتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
one28.jpg
سرلشگرمقربی نظامی که بزرگترین جاسوس شوروی در ایران شد
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar28.jpg
فرزندان حسین فریدون در خارج از کشور چه میکنند
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت

