ایندیپندنت فارسی - سایه رحیمی : تازه‌ترین آمار منتشرشده در وب‌سایت کاندوئیت از اتصال‌های روزانه که در روز سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه (۲۷ ژانویه) به‌روزرسانی شد، نشان می‌دهد تعداد اتصال‌های روزانه از ایران به شبکه کاندوئیت سایفون به بیش از ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار رسیده است.

این در حالی است که میزان ترافیک کاربران ایرانی تا پیش از ۲۰ ژانویه کمتر از هشت هزار اتصال روزانه بود و از این تاریخ به بعد، نمودار با رشدی ناگهانی و شتابان مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در ۲۲ ژانویه، شمار اتصال‌ها از مرز یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار عبور کرد و تنها دو روز بعد، در ۲۴ ژانویه، به بیش از چهار میلیون اتصال روزانه رسید.

بر اساس همین آمار، کاربرانی از کشورهای روسیه، ترکمنستان، میانمار و اوکراین نیز از این سرویس استفاده کرده‌اند، با این حال داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۹ درصد از کل استفاده ثبت‌شده کاندوئیت سایفون به کاربران داخل ایران اختصاص دارد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با قطع یا اختلال گسترده در اینترنت می‌کوشد تمامی مسیرهای ارتباطی داخل ایران با خارج از کشور را مسدود کند و جریان اطلاع‌رسانی را به انحصار خود درآورد، ابزارهایی مانند اینترنت استارلینک و کاندوئیت سایفون به‌منزله کورسوی امیدی برای حفظ ارتباط ایرانیان با جهان خارج عمل می‌کنند. با این حال، دسترسی به اینترنت استارلینک در وضعیت کنونی برای همه امکان‌پذیر نیست و همچنان به امکانات، هزینه و زیرساخت‌هایی محدود وابسته است.

از سوی دیگر، فیلترشکن‌های تجاری گران‌قیمت هم افزون بر تحمیل بار مالی بر کاربران، اغلب پایداری و امنیت لازم را ندارند و مدام قطع یا مختل می‌شوند.

در چنین شرایطی، امکان برقراری ارتباط از طریق کاندوئیت به‌عنوان راهکاری امن‌تر و مقاوم‌تر مطرح می‌شود؛ راهکاری که منافع تجاری فیلترشکن‌فروشی پشت آن نیست، بلکه بر پایه همبستگی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور شکل گرفته و امکان عبور از سد سانسور و تداوم جریان آزاد اطلاعات را فراهم کرده است.