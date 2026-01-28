Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » معمای قتل آرین پاپولی در کالیفرنیا

muder.jpgعباس گودرزی در بازداشت موقت

ایندیپندنت فارسی - رسانه‌های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه (بامداد چهارشنبه هشتم بهمن به وقت تهران) از بازداشت موقت عباس گوردون گودرزی، «در جریان تحقیقات مربوط به قتل» همسرش آرین پاپولی خبر دادند. به گزارش فاکس نیوز، این زن و شوهر در آستانه طلاق، هر دو ایرانی‌تبار بودند و با هم یک شرکت فنآوری‌های نوین انرژی پاک را اداره می‌کردند.

براساس این گزارش،پاپولی ۵۸ ساله، در ۱۸ نوامبر جاده کرست‌لاین در منطقه کوهستانی کرست‌لاین پیدا شد. در حالی که یافته‌های اولیه حاکی از مرگ بر اثر «جراحات ناشی از سقوط» بود، پزشک قانونی سن برناردینو کالیفرنیا، متعاقبا علت مرگ او را «قتل» شناسایی و اعلام کرد.

به گزارش فاکس نیوز در حالیکه «حقیقات گسترده و دامنه‌دار» در این پرونده ادامه دارد، عباس گوردون گودرزی به‌عنوان «مظنون» دستگیر شده و بدون تودیع وثیقه در بازداشتگاه به سر می‌برد.

سوابق قضایی این زوج آمریکایی ایرانی‌تبار حاکی از آن است که پاپولی تنها پنج ماه قبل از مرگ، با استناد به «اختلافات غیرقابل حل»، درخواست طلاق داده بود. در دادخواست ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، درخواست نفقه همسر و تقسیم میلیون‌ها دلار دارایی مشترک مطرح شده بود.

این رسانه گزارش داد که بیش از ۴.۵ میلیون دلار ملک و دارایی، در دادخواست طلاق برای تقسیم «اموال بین زوجین» ذکر شده بود؛ از جمله خانه‌ای در رولینگ هیلز استیتس که گودرزی در آن دستگیر شد، خانه‌ای در چینو هیلز، یک ملک صنعتی در ماساچوست، یک قطعه زمین بدون بنا در جنوب کالیفرنیا و ملک دیگری در کرست‌لاین، شهر محل وقوع جنایت.

به گزارش کالیفرنیا پست، پاپولی و گودرزی ۲۸ سال با هم زندگی کردند. گودرزی، مهندس و مدیر اجرایی فناوری، شرکت انرژی پاک خود، US Hybrid، را در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۵۰ میلیون دلار فروخت. پاپولی در دادخواست طلاق خود از گودرزی خواسته بود که هزینه‌های دادرسی طلاق را بپردازد، گودرزی در لایحه دفاع این درخواست را رد کرده و خواستار پرداخت این مبالغ از هر دو طرف شده بود. پرونده طلاق ۲۳ دسامبر با مرگ آرین پاپولی، متوقف شد.

مطلب قبلی...
payam.jpg
پیام فاطمه شمس به (همسر سابقش) محمد‌رضا جلائی‌پور
مطلب بعدی...
1919.jpg
سفیدشویی سی ان ان در تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28-1.jpg
تصاویر؛ بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا توسط خبرگزاری حکومتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
one28.jpg
سرلشگرمقربی نظامی که بزرگترین جاسوس شوروی در ایران شد
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar28.jpg
فرزندان حسین فریدون در خارج از کشور چه میکنند
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت

از سایت های دیگر

ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد
تهدید جانی یک ورزشکار ایرانی توسط طرفداران آرمان‌های فلسطین
فیلم: دوران محمدرضا شاهی؛ محصلین ایرانی در خارجه
کاریکاتور هفته: آنچه برای آقا اهمیت دارد و آنچه ندارد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
one25-1.jpg
علی انصاری تامین کننده منابع مالی سپاه کیست؟
oholic27-1.jpg
هدیه لاکچری و مجلل ابرو گوندش به دختر ۱۳ ساله اش
daily26-2.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
gtv.jpg
مراسم اهدای توپ طلایی ایران که بلافاصله بعد از آغاز به پایان رسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy