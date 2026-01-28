عباس گودرزی در بازداشت موقت

ایندیپندنت فارسی - رسانه‌های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه (بامداد چهارشنبه هشتم بهمن به وقت تهران) از بازداشت موقت عباس گوردون گودرزی، «در جریان تحقیقات مربوط به قتل» همسرش آرین پاپولی خبر دادند. به گزارش فاکس نیوز، این زن و شوهر در آستانه طلاق، هر دو ایرانی‌تبار بودند و با هم یک شرکت فنآوری‌های نوین انرژی پاک را اداره می‌کردند.

براساس این گزارش،پاپولی ۵۸ ساله، در ۱۸ نوامبر جاده کرست‌لاین در منطقه کوهستانی کرست‌لاین پیدا شد. در حالی که یافته‌های اولیه حاکی از مرگ بر اثر «جراحات ناشی از سقوط» بود، پزشک قانونی سن برناردینو کالیفرنیا، متعاقبا علت مرگ او را «قتل» شناسایی و اعلام کرد.

به گزارش فاکس نیوز در حالیکه «حقیقات گسترده و دامنه‌دار» در این پرونده ادامه دارد، عباس گوردون گودرزی به‌عنوان «مظنون» دستگیر شده و بدون تودیع وثیقه در بازداشتگاه به سر می‌برد.

سوابق قضایی این زوج آمریکایی ایرانی‌تبار حاکی از آن است که پاپولی تنها پنج ماه قبل از مرگ، با استناد به «اختلافات غیرقابل حل»، درخواست طلاق داده بود. در دادخواست ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، درخواست نفقه همسر و تقسیم میلیون‌ها دلار دارایی مشترک مطرح شده بود.

این رسانه گزارش داد که بیش از ۴.۵ میلیون دلار ملک و دارایی، در دادخواست طلاق برای تقسیم «اموال بین زوجین» ذکر شده بود؛ از جمله خانه‌ای در رولینگ هیلز استیتس که گودرزی در آن دستگیر شد، خانه‌ای در چینو هیلز، یک ملک صنعتی در ماساچوست، یک قطعه زمین بدون بنا در جنوب کالیفرنیا و ملک دیگری در کرست‌لاین، شهر محل وقوع جنایت.

به گزارش کالیفرنیا پست، پاپولی و گودرزی ۲۸ سال با هم زندگی کردند. گودرزی، مهندس و مدیر اجرایی فناوری، شرکت انرژی پاک خود، US Hybrid، را در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۵۰ میلیون دلار فروخت. پاپولی در دادخواست طلاق خود از گودرزی خواسته بود که هزینه‌های دادرسی طلاق را بپردازد، گودرزی در لایحه دفاع این درخواست را رد کرده و خواستار پرداخت این مبالغ از هر دو طرف شده بود. پرونده طلاق ۲۳ دسامبر با مرگ آرین پاپولی، متوقف شد.