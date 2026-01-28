رادیو بین المللی فرانسه - ایو بوماتی تاریخ‌نگار برجستهٔ ایران معاصر در گفتگو با فیگارو می‌گوید که جمهوری اسلامی به انتهای مسیر خود رسیده است. او معتقد است نظام ایران از نظر اقتصادی در تنگنا، از نظر اجتماعی فرسوده و از نظر راهبردی مهار شده و بحران جاری برغم هزینه‌های سنگین آن «چرخهٔ قدرت روحانیت را خواهد بست».

در حالی که بحران سیاسی ایران وارد عمیق‌ترین مرحلهٔ خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷ شده است، ایالات متحد آمریکا و بازیگران منطقه‌ای در وضعیت «انتظار محاسبه‌شده» قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که نه به معنای فروکش بحران، بلکه حاصل ارزیابی پرهزینه‌بودن یک جنگ مستقیم و پیامدهای گستردهٔ آن است. این ارزیابی را ایو بوماتی، تاریخ‌نگار و متخصص تاریخ معاصر ایران، در گفتگویی با فیگارو مطرح کرده است.

به اعتقاد او، جمهوری اسلامی به انتهای مسیر تاریخی خود رسیده است. ایو بوماتی می گوید : این نظام از نظر اقتصادی در تنگنا، از نظر اجتماعی فرسوده و از نظر راهبردی مهار شده است. بحرانی که امروز در ایران جریان دارد، به باور بوماتی، «چرخهٔ قدرت روحانیت را خواهد بست»، هرچند شکل و هزینهٔ این پایان، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

متخصص فرانسوی ایران معاصر در گفتگویش با فیگارو افزوده است : آنچه امروز در ایران جریان دارد «یک بحران واقعی رژیم» است؛ بحرانی که از نظر شدت و دامنه، از همهٔ چالش‌های جمهوری اسلامی از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۹ تاکنون فراتر رفته است. به باور او، واشنگتن که تا آستانهٔ مداخله نظامی پیش رفت، در نهایت به‌دلیل هزینه‌های نظامی، خطر بی‌ثباتی منطقه و به ویژه فشار کشورهای عربی خلیج فارس، راه احتیاط را برگزید.

اما، این احتیاط به گفتۀ بوماتی، به معنای انفعال نیست. به‌گفتهٔ این تاریخ‌نگار، آمریکا، حکومت ایران و متحدان منطقه‌ای آن همزمان در حال سنجش پیامدهای دو سناریوی متضادند: جنگی فراگیر یا گشایش دیپلماتیک. سنجشی که با توجه به تغییر موقعیت رژیم ایران پیچیده‌تر شده است.