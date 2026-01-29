توانا - انتشار پیام محمد نوری‌زاد از بند ۷ زندان اوین؛ «ما سوختگان به جایی رسیده‌ایم که ترس از ما می‌ترسد»



محمد نوری‌زاد، نویسنده، فیلم‌ساز و زندانی سیاسی، در پیامی که از بند ۷ زندان اوین و به تاریخ هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده، با لحنی صریح و اعتراضی، به سیاست سرکوب، اعدام و کشتار در جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و تأکید کرده است که تهدید به مرگ و خشونت دیگر نمی‌تواند مردم را بترساند.



او در این پیام می‌نویسد:

«صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر می‌شنوی. ما را از اعدام نترسانید. از کشتن نترسانید. از سوزاندن نترسانید. ما را سال‌هاست که کشته‌اید، سوزانده‌اید... ما سال‌هاست که با مرگ، با خون، با آتش خو گرفته‌ایم.»

این پیام پیام مهم محمد نوریزاد، از زندان اوین تهران به دست پالس‌مدیا رسیده .

نوریزاد در این پیام می‌گوید «صدای مرا از میان خاک و خون و خاکستر می‌شنوید». او خطاب به جمهوری اسلامی می‌گوید: «زودا، زودا، به گور خودکنده‌ی خود سرنگون می‌شوید»

pic.twitter.com/C4UJsvCFpg -- Saman Rasoulpour (@SamRasoulpour) January 28, 2026





نوری‌زاد با اشاره به تداوم سرکوب و خشونت حکومتی می‌افزاید:

«شما برای غارت هرچه بیشتر ما، چاره‌ای جز کشتن و سوزاندن ما نداشته و ندارید. و ما برای فروپاشی شما چاره‌ای جز تن سپردن به مرگ و آتش نداریم.»



او در بخش دیگری از این پیام، با استفاده از استعاره «خاکستر و جوانه»، آینده را متعلق به نسلی می‌داند که از دل سرکوب و خشونت برخواهد خاست:

«اما همزمان به خاکستر ما نیک بگردید. که از میان خاکستر ما جوانه‌هایی سر بر می‌آورند... به دست همانان زودا زودا به گور خودکنده خود سرنگون می‌شوید.»



این زندانی سیاسی تأکید کرده است که سخنانش نه تهدید است و نه شعار، بلکه توصیف یک سرنوشت تاریخی می‌داند:

«این شعار نیست، تهدید نیست. سرنوشت محتوم و شایسته شمایان است... ما ایرانیان زنده‌تر از آنی که با هزار هزار بار مردن از پا درآییم.»



پیام محمد نوری‌زاد در شرایطی منتشر شده که موج گسترده‌ای از سرکوب، بازداشت، اعدام و کشتار معترضان در کشور گزارش می‌شود. این متن، بازتاب‌دهنده وضعیت روانی و اجتماعی نسلی توصیف شده که به گفته او، «ترس از آن‌ها می‌ترسد» و تهدید به مرگ دیگر ابزار کارآمدی برای خاموش کردن اعتراض نیست.