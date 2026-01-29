علی حسین قاضی زاده : سندی اختصاصی که از مرکز راهبردی خبرگزاری تسنیم بهدست ایراناینترنشنال رسیده، مسیر تخریب شاهزاده رضا پهلوی از سوی رسانههای حکومت و حتی برخی از رسانههای اپوزیسیون را نشان میدهد. در بخشی از این متن آمده:
۴. سیاست رسانهای در مواجهه با پهلوی اصل راهبردی: پهلوی «کنشگر اجتماعی» نیست؛ «ابزار رسانهای دشمن» است.
۴-۱. نفی افسانه پایگاه اجتماعی • آشوبها محصول فراخوان پهلوی نبود • برنامهریزی میدانی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد • فراخوان پهلوی صرفاً پوشش رسانهای آغاز آشوب بود
۴-۲. تفکیک خشم اجتماعی از پهلویخواهی • حضور محدود برخی افراد ناشی از نارضایتی یا خشم انباشته بود • شعارهای حمایتی لزوماً به معنای اعتقاد به صلاحیت پهلوی نیست • پهلویستایی بیشتر «نفی جمهوری اسلامی» است تا «ایجاب پهلوی»
۴-۳. اعتبارزدایی شخصیتی و سیاسی • بیثباتی مواضع و فرار از مسئولیت • فقدان شجاعت، قاطعیت و رهبری • جایگاه ابزاری نزد آمریکا و رژیم صهیونیستی خط رسانهای: تصویرسازی از پهلوی بهمثابه «عروسک خیمهشببازی» نه آلترناتیو سیاسی اتحاد شوم چپ بیوطن و بخش امنیتی حکومت، عریانتر از آن است که نیاز به توضیحی بیشتر باشد.