علی حسین قاضی زاده : سندی اختصاصی که از مرکز راهبردی خبرگزاری تسنیم به‌دست ایران‌اینترنشنال رسیده، مسیر تخریب شاهزاده رضا پهلوی از سوی رسانه‌های حکومت و حتی برخی از رسانه‌های اپوزیسیون را نشان می‌دهد. در بخشی از این متن آمده:

۴.⁠ ⁠سیاست رسانه‌ای در مواجهه با پهلوی اصل راهبردی: پهلوی «کنشگر اجتماعی» نیست؛ «ابزار رسانه‌ای دشمن» است.

۴-۱. نفی افسانه پایگاه اجتماعی •⁠ ⁠آشوب‌ها محصول فراخوان پهلوی نبود •⁠ ⁠برنامه‌ریزی میدانی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد •⁠ ⁠فراخوان پهلوی صرفاً پوشش رسانه‌ای آغاز آشوب بود

۴-۲. تفکیک خشم اجتماعی از پهلوی‌خواهی •⁠ ⁠حضور محدود برخی افراد ناشی از نارضایتی یا خشم انباشته بود •⁠ ⁠شعارهای حمایتی لزوماً به معنای اعتقاد به صلاحیت پهلوی نیست •⁠ ⁠پهلوی‌ستایی بیشتر «نفی جمهوری اسلامی» است تا «ایجاب پهلوی»

۴-۳. اعتبارزدایی شخصیتی و سیاسی •⁠ ⁠بی‌ثباتی مواضع و فرار از مسئولیت •⁠ ⁠فقدان شجاعت، قاطعیت و رهبری •⁠ ⁠جایگاه ابزاری نزد آمریکا و رژیم صهیونیستی خط رسانه‌ای: تصویرسازی از پهلوی به‌مثابه «عروسک خیمه‌شب‌بازی» نه آلترناتیو سیاسی اتحاد شوم چپ بی‌وطن و بخش امنیتی حکومت، عریان‌تر از آن است که نیاز به توضیحی بیشتر باشد.