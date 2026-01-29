Thursday, Jan 29, 2026

صفحه نخست » سندی اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال از مرکز راهبردی خبرگزاری تسنیم درباره تخریب شاهزاده رضا پهلوی

28.jpgعلی حسین قاضی زاده : سندی اختصاصی که از مرکز راهبردی خبرگزاری تسنیم به‌دست ایران‌اینترنشنال رسیده، مسیر تخریب شاهزاده رضا پهلوی از سوی رسانه‌های حکومت و حتی برخی از رسانه‌های اپوزیسیون را نشان می‌دهد. در بخشی از این متن آمده:

۴.⁠ ⁠سیاست رسانه‌ای در مواجهه با پهلوی اصل راهبردی: پهلوی «کنشگر اجتماعی» نیست؛ «ابزار رسانه‌ای دشمن» است.

۴-۱. نفی افسانه پایگاه اجتماعی •⁠ ⁠آشوب‌ها محصول فراخوان پهلوی نبود •⁠ ⁠برنامه‌ریزی میدانی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد •⁠ ⁠فراخوان پهلوی صرفاً پوشش رسانه‌ای آغاز آشوب بود

۴-۲. تفکیک خشم اجتماعی از پهلوی‌خواهی •⁠ ⁠حضور محدود برخی افراد ناشی از نارضایتی یا خشم انباشته بود •⁠ ⁠شعارهای حمایتی لزوماً به معنای اعتقاد به صلاحیت پهلوی نیست •⁠ ⁠پهلوی‌ستایی بیشتر «نفی جمهوری اسلامی» است تا «ایجاب پهلوی»

۴-۳. اعتبارزدایی شخصیتی و سیاسی •⁠ ⁠بی‌ثباتی مواضع و فرار از مسئولیت •⁠ ⁠فقدان شجاعت، قاطعیت و رهبری •⁠ ⁠جایگاه ابزاری نزد آمریکا و رژیم صهیونیستی خط رسانه‌ای: تصویرسازی از پهلوی به‌مثابه «عروسک خیمه‌شب‌بازی» نه آلترناتیو سیاسی اتحاد شوم چپ بی‌وطن و بخش امنیتی حکومت، عریان‌تر از آن است که نیاز به توضیحی بیشتر باشد.

مطلب قبلی...
27.jpg
فرزین ندیمی در برنامه زنده ناخودآگاه به جای عراقچی گفت اوراقچی!‌
مطلب بعدی...
payam.jpg
پیام فاطمه شمس به (همسر سابقش) محمد‌رضا جلائی‌پور

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one29.jpg
هدی کتان (هدی بیوتی ) با طرفداری از جمهوری اسلامی خشم ایرانیان را برانگیخت
goftar28-1.jpg
تصاویر؛ بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا توسط خبرگزاری حکومتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
one28.jpg
سرلشگرمقربی نظامی که بزرگترین جاسوس شوروی در ایران شد
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar28.jpg
فرزندان حسین فریدون در خارج از کشور چه میکنند
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران

از سایت های دیگر

وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
مشکلات حافظه و تمرکز؛ زنگ خطر تازه برای سلامت عمومی
روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند
تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
one25-1.jpg
علی انصاری تامین کننده منابع مالی سپاه کیست؟
oholic27-1.jpg
هدیه لاکچری و مجلل ابرو گوندش به دختر ۱۳ ساله اش

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy