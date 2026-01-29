مقدمه

هنوز ابعاد جنبش مهسا همه‌جانبه بررسی نگردیده است. جنبشی با شعار «زن، زندگی، آزادی». بدنه اصلی جنبش ده‌ها هزار جوانی بودند که روزهای متمادی در خیابان‌ها با رژیم جنگیدند، کشته دادند و سرکوب شدند.

فروکش ظاهری، تداوم اجتماعی

جنبش در ظاهر فروکش کرد؛ نه به‌دلیل جواب گرفتن برخی خواسته‌ها، بلکه به‌خاطر سرکوب شدید. جنبش فروکش کرد، اما نفس گرم آن در جامعه حضوری نامرئی داشت؛ نفسی که هنوز رژیم قادر به سرد کردن آن نبود.

تداوم این جنبش با ساختارشکنی لشگری از زنان، عمدتاً تحصیل‌کرده و مدرن، که خواهان زندگی در یک استیل غربی بودند، به‌صورت برداشتن حجاب اجباری همراه با مقاومت شدید، خود را در جامعه نشان می‌داد.

حاکمیت در این مرحله قادر نشد سیلاب‌های بزرگ و کوچکی را که زنان مبارز ایران در کوچه و خیابان راه انداخته بودند مهار کند؛ به‌گونه‌ای که مجبور شد مسئله را زیر سیبلی رد کند.

نفوذ فرهنگی و بازگشت جنبش به خانه

حجاب اختیاری در بخش بزرگی از جامعه عادی گردید، اما این کافی نبود. زنانی که این مبارزه را پیش می‌بردند همان کسانی بودند که در درون خانواده نیز فرهنگی را رواج می‌دادند که هم‌خوان با نگاه مدرنشان به زندگی بود. بررسی این دوره از نفوذ فرهنگ غربی به درون خانواده‌های ایرانی، از طریق زنان، عمدتاً مادران همه‌کاره و مرکز ثقل در خانه، مقوله‌ای بسیار جالب است.

اکثر خانواده‌ها، حتی با بضاعت کم، الگویی از زندگی غربی را در خانه پیاده می‌کردند. تلویزیون منوتو، ایران اینترنشنال و دیگر رسانه‌ها که از غرب پخش می‌شدند و می‌شوند، شکل‌دهنده نگاه بخش بزرگی از جامعه به زندگی غربی است؛ از «مدل پوشش» تا «ذائقه غذایی و چیدمان خانه، رقص و موزیک تا شیوه گفتار».

در تمامی این پروسه، زنان در سیمای گرداننده فکری و سازمان‌دهندگان اصلی در چهار دیواری خانه نقش فعال داشتند و دارند. اگرچه در جنبش مهسا طیف شرکت‌کنندگان اکثریت قریب به اتفاق جوانان بودند، اما وقتی به خانه برگشتند با استقبال مادران و همراهی و همدردی آن‌ها مواجه شدند که نه‌تنها سرزنششان نمی‌کردند، بلکه حقشان می‌دانستند.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» به خانه برگشت؛ سرکوب‌شده توسط حکومتی که در چارچوب تفکرش حل هر مسئله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تنها از طریق سرکوب و نسق‌کشی همراه است.

شکست دادن هر اعتراضی را صرفاً با تکیه بر سلاح حل می‌کند، بدون آن‌که خود را موظف به حل علل برآمد این اعتراض‌ها بداند.

در فاصله بین جنبش مهسا و جنبش دی‌ماه نه‌تنها از مشکلات مردم کم نشد، بلکه فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها افزوده گردید و جوانان بیشتر و بیشتر با موج بیکاری، بی‌آیندگی و دیدن فساد ریشه‌دوانده در کشور مواجه شدند.

حالت انفجاری اقتصاد رانتی، افسارگسیختگی تورم، ورشکستگی بانک‌ها، هراس از سقوط کامل اقتصاد، که با بی‌برنامگی و مصلوب‌الاختیار بودن مجلس، دولت و قوه قضائیه در برابر رهبر همراه بود، به‌علاوه آشکار شدن تبلیغات پرهیاهوی غیرواقعی قدرت نظامی که با شکار و کشتن فرماندهان جمهوری اسلامی توأم بود، پشم و پیله حکومت را فروریخت.