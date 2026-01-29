ایران اینترنشنال - پس از آن که هدی کتان، بنیانگذار برند آرایشی «هدی بیوتی»، تصویری از راهپیمایی حامیان جمهوری اسلامی منتشر کرد موجی از خشم میان ایرانیان ایجاد شد.
دهها بلاگر و هزاران کاربر عادی در یک کمپین خودجوش محصولات او را دور ریختند و خواهان تحریم برند متعلق به او شدند. هدی کتان بعد از مواجهه با این واکنشها عذرخواهی کرد اما موج تحریم محصولاتش همچنان ادامه دارد.
pic.twitter.com/Jo7uCU1RtC-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 29, 2026
واکنش تارا سیگاری از معروف ترین "بیوتی بلاگر" های ایرانی (به زبان انگلیسی)
