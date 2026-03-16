کانال تلگرامی همشهری، وابسته به شهرداری تهران، گزارش داد محسن رضایی با حکم مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان مشاور نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد.

درباره سلامت جسمی مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به سمت رهبر جمهوری اسلامی ابهامات جدی مطرح است. از زمان انتصاب تاکنون، هیچ ویدیو یا صدایی از او منتشر نشده است. کشته شدن پنج مامور انتظامی در تیراندازی افراد مسلح امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۴، در پی تیراندازی افراد مسلح به سمت یک واحد گشت نیروهای انتظامی در شهرستان تفتان شماری از نیروهای نظامی با اصابت گلوله کشته شدند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از کشته شدن پنج مامور انتظامی در پی تیراندازی افراد مسلح به خودروی گشت انتظامی در شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.