رضا پهلوی: امروز با افتخار و در راستای تحقق عدالت برای تک‌تک شما، حکم تاسیس «کمیته‌ تدوین مقررات عدالت انتقالی» را صادر کرده‌ام. این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقت‌یاب خواهد بود، اعضای این کمیته، ایرانیانی متخصص و باتجربه از چهار نسل متفاوت هستند.

رضا پهلوی در پیامی با اعلام صدور حکم تاسیس «کمیته‌ تدوین مقررات عدالت انتقالی» نوشت اعضای این کمیته: شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی، و افشین الیان، هستند.