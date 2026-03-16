Monday, Mar 16, 2026

صفحه نخست » رضا پهلوی، شیرین عبادی را به ریاست کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی منصوب کرد

rpse.jpgرضا پهلوی: امروز با افتخار و در راستای تحقق عدالت برای تک‌تک شما، حکم تاسیس «کمیته‌ تدوین مقررات عدالت انتقالی» را صادر کرده‌ام. این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقت‌یاب خواهد بود، اعضای این کمیته، ایرانیانی متخصص و باتجربه از چهار نسل متفاوت هستند.

رضا پهلوی در پیامی با اعلام صدور حکم تاسیس «کمیته‌ تدوین مقررات عدالت انتقالی» نوشت اعضای این کمیته: شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی، و افشین الیان، هستند.

در این پیام آمده است این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقت‌یاب خواهد بود.

شیرین عبادی ریاست این کمیته، برنده جایزه صلح نوبل است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد این اعضا از چهار نسل متفاوت انتخاب شدند و شماری از برجسته‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی به عنوان مشاور این کمیته را یاری خواهند داد.

در پایان این پیام آمده است: عدالت انتقالی بخش مهمی از برنامه‌ی گذار قانون‌مند ماست.

اختلاف در بالاترین سطح حکومت، هشدار پزشکیان درباره آینده کشور
"مجتبی خامنه‌ای احتمالا همجنسگرا است"

تصاویر آخرالزمانی از حملات اخیر اسرائیل به تهران
تصاویری از جنازه های حکومتی
تصاویر دیده نشده از ازدواج مدونا و شان پن
تصاویری که دنیا درباره‌شان حرف می‌زند
ازدواج رضا شکاری بازیکن پرسپولیس با یک دختر روس
تصاویر انوشیروان کنگرلو و احمدرضا بهارلو گویندگان سابق صدای امریکا
اشک های حسین "هکتور" شمخانی در مراسم تدفین پدرش
برگزاری سالگرد کشته شدن ژنرال جهانبانی (با حضور روحانی معترض) در ایران

از سایت های دیگر

فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
از زبان یک عکس: چمدان های آیت‌الله خمینی
مرگ مشکوک پسر آیت‌الله جنجالی

پر بیننده ترین ها



الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
دستبند شیر و خورشید
حواشی ترک خاک سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا
سپهبد حسین جهانبانی برادر سپهبد نادر جهانبانی

