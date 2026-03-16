رضا پهلوی: امروز با افتخار و در راستای تحقق عدالت برای تکتک شما، حکم تاسیس «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» را صادر کردهام. این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب خواهد بود، اعضای این کمیته، ایرانیانی متخصص و باتجربه از چهار نسل متفاوت هستند.
رضا پهلوی در پیامی با اعلام صدور حکم تاسیس «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» نوشت اعضای این کمیته: شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی، و افشین الیان، هستند.
در این پیام آمده است این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب خواهد بود. شیرین عبادی ریاست این کمیته، برنده جایزه صلح نوبل است. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد این اعضا از چهار نسل متفاوت انتخاب شدند و شماری از برجستهترین حقوقدانان بینالمللی به عنوان مشاور این کمیته را یاری خواهند داد. در پایان این پیام آمده است: عدالت انتقالی بخش مهمی از برنامهی گذار قانونمند ماست. هممیهنان عزیزم، ***
برای شما که در پنج دههی گذشته قربانی بیعدالتی، شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی بودهاید؛
برای مادران و پدران، دختران و پسران، خواهران و برادران داغدار و دادخواهی که این رژیم ضحاکی هر سال، هر ماه و هر روز بر شمار و رنجهای شما افزوده است؛
امروز با افتخار، و در...
هممیهنان عزیزم،
***
"مجتبی خامنهای احتمالا همجنسگرا است"