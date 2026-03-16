منبع آگاه: سپاه به ادامه جنگ فکر می‌کند، نه آینده کشور

بخش انگلیسی ایران وایر - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

به گفته یک منبع آگاه، در درون حاکمیت، به‌ویژه در میان فرماندهان سپاه پاسداران، هیچ راهبرد مشخصی برای دوران پس از پایان جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل وجود ندارد و به نظر می‌رسد اولویت اصلی این نهاد ادامه درگیری است، نه مدیریت پیامدهای آن.

یک منبع نزدیک به دولت مسعود پزشکیان به ایران‌وایر گفته است که در جریان یک نشست غیررسمی میان مسئولان دولت و نمایندگان سپاه، پزشکیان نسبت به وضعیت اقتصادی کشور پس از پایان جنگ ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده که با بازگشت آرامش نسبی، دولت بار دیگر با فشار شدید اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی روبه‌رو خواهد شد.

پزشکیان از سپاه خواسته است که از هم‌اکنون با دولت همکاری کند تا برای مشکلات اقتصادی احتمالی پس از جنگ برنامه‌ریزی شود و کشور در برابر موج جدید بحران‌ها غافلگیر نشود.

در این جلسه، یکی از نمایندگان سپاه که از او به‌عنوان فردی جوان یاد شده، در پاسخ گفته است که حملات آمریکا و اسرائیل باعث شده مردم بار دیگر پشت نظام جمع شوند؛ مشابه وضعیتی که در دوران «دفاع مقدس» رخ داد.

او همچنین ادعا کرده که حتی پس از پایان جنگ نیز تهدید آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داشت و کشور در شرایط اضطراری باقی می‌ماند، بنابراین «کسی جرأت نخواهد کرد نارضایتی خود را علنی بیان کند».

بر اساس این گزارش، پزشکیان این پاسخ را رد کرده و با لحنی تند گفته است:

«این که جواب نشد! یعنی بعد از پایان جنگ باید دوباره یک عده معترض را بکشیم؟ این اسمش برنامه‌ریزی است؟»

او ادامه داده است:

«تو هم‌سن پسر من هستی و سال‌های جنگ را یادت نیست. آن زمان ما امام داشتیم و مردم با جان و دل به حرفش گوش می‌دادند. از طرف دیگر حتی در اوج جنگ هم وضعیت اقتصادی به بدی سال گذشته نبود. امروز شرایط فرق کرده و جواب تو قانع‌کننده نیست.»

این منبع همچنین گفته است که پزشکیان در جلسات مختلف بارها نسبت به انتخاب مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انتقاد کرده است.

به گفته او، کشور در شرایط فعلی یا به یک رهبر کاریزماتیک نیاز دارد یا به شورای رهبری‌ای که بتواند روحیه مردم، دولت و نیروهای نظامی را تقویت کند.

او تأکید کرده که «رهبری از راه دور مجتبی خامنه ای» نمی‌تواند کشوری ۹۰ میلیونی را اداره کند.

به گفته این منبع، جلسه در فضایی پرتنش به پایان رسیده است.

پیش از ترک جلسه، نماینده سپاه به پزشکیان گفته که تنها انتظاری که سپاه از دولت دارد، حفظ روحیه عمومی جامعه است و وعده داده که این نهاد پس از پایان جنگ حمایت خود را از دولت دریغ نخواهد کرد.

پزشکیان در پاسخ با خنده جمله‌ای از نهج‌البلاغه نقل کرده است:

«خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می‌رود.»

این اظهارات با گزارش‌های دیگری که ایران‌وایر درباره افزایش اختلافات داخلی در حکومت منتشر کرده هم‌خوانی دارد.

به گفته این منبع که هویت او فاش نشده، انتشار این جزئیات به دلیل نگرانی جدی از آینده ایران و نفوذ گسترده سپاه در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور انجام شده است.