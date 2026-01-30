ایندیپندنت - نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی نوشت: طرح‌هایی که رئیس‌جمهوری آمریکا در حال بررسی آن‌هاست، فراتر از گزینه‌هایی است که او چند هفته پیش و در میانه اعتراضات گسترده علیه حکومت ایران مد نظر داشت.

به گفته چندین مقام آمریکایی، در روزهای اخیر فهرستی گسترده‌تر از گزینه‌های احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ ارائه شده که هدف آن وارد کردن آسیب بیشتر به تاسیسات هسته‌ای و موشکی یا اقدام علیه رهبر جمهوری اسلامی است.

این مقام‌ها که برای گفت‌وگو درباره طرح‌های احتمالی نظامی به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، گفتند، مجموعه گزینه‌های فعلی حتی شامل احتمال اجرای عملیات یورش و حملات کماندویی نیروهای آمریکایی به داخل خاک ایران نیز می‌شود و این گزینه‌ها در شرایطی متفاوت مطرح شده‌اند، زیرا اعتراضات -- دست‌کم در حال حاضر -- با سرکوبی خشونت‌بار مهار شده‌اند.

در این گزارش به اقدام کماندوهای آمریکایی در تاسیسات هسته‌ای و موشکی نیز اشاره شده است. این گزارش می‌افزاید که ترامپ هنوز در مورد نوع اقدام علیه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری نکرده است. با این حال ترامپ پیش‌تر گفته بود که به دنبال عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی نیست.

با این حال در مورد ونزوئلا، پس از چند هفته محاصره این کشور با ناوهای آمریکایی، سرانجام نیروی دلتای آمریکا وارد کاراکاس شد و نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور را به همراه همسرش در دژ امنیتی‌شان در قلب پایتخت بازداشت کرد و به نیویورک برد.