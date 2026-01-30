«مردم ایران دیگر نمی‌توانند با این حکومت پلید زندگی کنند»

من این برداشت را دارم که کشورهای غربی بالاخره ماهیت رژیم را درک کرده اند.آنها مدت‌ها اشتباه می‌کردند و بر این باور بودند که اگر امتیازی به این رژیم بدهند، می‌تواند اصلاح شود. در حالیکه درست نتیجه معکوس داد؛ امتیاز دادن موجب ِ تشویق او شد. رژیم ایران همچنین از شبکه ی گسترده ای از هواداران و مدافعان در غرب بهره مند شده است. این رژیم از سوی ترقی خواهان چپ گرا و فمینیست های دروغین که از ترس متهم شدن به «اسلام هراسی»، از حضور در جنبش زنان ایران خودداری می کردند، مورد پشتیبانی قرار گرفت. اصطلاح ِ «اسلام هراسی» توسط جمهوری اسلامی ایران بر سر زبان‌ها افتاد و توسط حامیان فکری آن، در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها منتشر شد. و نیز توسط کسانی که تمام رفتار های رسوا کننده ی رژیم را تائید کرده و برای آن‌ها بهانه هایی یافته اند. پس از سرنگونی رژیم، تاریخ نگاران و پژوهشگران آینده حمایتی را که از سوی برخی روشنفکران ِ دروغین، فمینیست ها و چپ گرایان ِ دروغین ابراز شده را بررسی خواهند کرد. این افراد بهانه‌هایی را در اختیار رژیم قرار دادند، که خود ِ رژیم قادر به بیان آن‌ها نبود. عباس میلانی

عباس میلانی تاریخ نگار و نویسنده ی ایرانی-آمریکائی که مدیریت برنامه مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد به عهده او گذاشته شده است. او همچنین پژوهشگر و مدیر مشترک پروژه دموکراسی در ایران در مؤسسه هوور وابسته به دانشگاه استنفورد است. عباس میلانی علاوه بر رساله های اکادمیک، آثاری چون: مالرو و دیدگاه تراژیک، درباره دموکراسی و سوسیالیسم، مدرنیته و دشمنانش در ایران، ابوالهول ایرانی : امیر عباس هویدا ، معمای انقلاب ایران، و کتاب پر سر و صدای «نگاهی به شاه» را در کارنامه ی پر بار خود دارد. ع.ش

و اینک گفتگوی او با روزنامه فیگارو چاپ پاریس را که در شماره ۲۶/۰۱/۲۰۲۶ منتشر شده است، می‌خوانیم *:

فیگارو: رژیم ایران تا کجا می‌تواند در سرکوب خود پیش برود؟

مدت هاست که همه چیز نشان می‌دهد که این رژیم به طور مسالمت آمیز نخواهد مرد. خامنه ای بیش از حد جزم گرا، بیش از حد کوتاه بین، و بیش از حد خود پسند است. و تا زمانی که بتواند، به جای واگذاری قدرت؛ خواهد کشت. اما او هنوز سقوط نکرده است چرا که با فشار بین‌المللی یکپارچه روبرو نیست. خامنه ای و حلقه نزدیکش بارها اعلام کرده‌اند که به جای ترک قدرت، همه چیز را نابود خواهند کرد. اما این رژیم در حال ِ زمان خریدن است.این یک جسد است که فقط منتظر است تا برداشته و دفن شود. این میتواند زمان ببردو هنوز هم می‌تواند خسارات و تلفات زیادی به بار آورد.

فیگارو : این اعتراضات چه تفاوتی با اعتراضات پیشین دارد؟

این بار، رژیم با همگرایی های چندین بحران روبروست. گویی تمام چرخه های مقاومت و سرکوب پیشین به نتیجه ی دیالکتیکی خود رسیده اند، اکنون شاهد ترکیبی از همه ی بحران ها هستیم. و آن هم درست زمانی اتفاق می‌افتند که رژیم در ضعیف ترین حالت خود است. و از این رو، یکی از بیرحمانه ترین آنهاست. اگر آن‌ها فکر می‌کردند که می‌توانند این مسأله را از طریق گفتگو حل کنند، این کار را می کردند. اما آن‌ها می‌دانند که تنها راه بقا، با توجه به فجایع و ویرانی هایی که بر کشور، اقتصاد و جامعه وارد کرده اند، کشتن مردم و کشتار بیشتر است.

فیگارو : بله، چون همزمان، ما شاهد ترکیبی از بحران اقتصادی، بحران مشروعیت، بحران نظامی، بحران اجتماعی هستیم....

فقط به واکنش خامنه ای و رژیم به جنگ دوازده روزه علیه اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ نگاه کنید. آن‌ها به شدت شکست خوردند اما پیروزی خود را اعلام کردند و ادعا کردند که مردم ایران از آن‌ها پشتیبانی کرده اند. با این حال، مردم ایران نه علیه آن‌ها قیام کرده بودند و نه از آن‌ها پشتیبانی کردند. بسیاری به خامنه ای توصیه کردند که اصلاحات را اجرا کند و امتیاز بدهد، اما خامنه ای امتناع کرد. او به سادگی فراتر از عقلانیت گام بر میدارد و وضعیت کنونی آمیزه ای از اوج ِ حماقت، فساد و بی‌کفایتی است.