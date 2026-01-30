۱. مقدمه

۲. زمینه آماری و تحولات پولی

بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی، حجم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال قبل تنها ۰.۸ درصد بوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹ درصدی در آبان‌ماه، رکوردی کم‌سابقه در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.

این تحول در بستری رخ داده که رشد نقدینگی به حدود ۴۰ درصد و رشد پایه پولی نیز به سطوح نگران‌کننده‌ای رسیده است. ترکیب این متغیرها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با هم‌زمانی سه بحران مواجه است: تورم مزمن، بی‌ثباتی انتظارات و تضعیف کارکرد واسطه‌گری مالی بانک‌ها.

۳. دلایل اصلی فرار پول از بانک‌ها

۳.۱. تورم مزمن و فرسایش ارزش واقعی سپرده‌ها

در شرایط تورم ساختاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی، نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی عملاً قادر به حفظ ارزش واقعی دارایی‌های پولی نیست. نتیجه آن، تبدیل سپرده بانکی از «دارایی امن» به «دارایی زیان‌ده» است. در چنین وضعیتی، نگهداری پول نقد--حتی با وجود کاهش ارزش آن--از نظر روانی و کارکردی برای خانوارها ترجیح‌پذیر می‌شود.

۳.۲. نااطمینانی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاستی

بی‌ثباتی مزمن در سیاست‌های ارزی، پولی و بودجه‌ای، همراه با پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات حاکمیتی، سطح نااطمینانی را به‌طور ساختاری بالا نگه داشته است. در این فضا، نقدشوندگی به مهم‌ترین مزیت دارایی‌ها تبدیل می‌شود و پول نقد جایگزین اعتماد نهادی می‌گردد.

۳.۳. خیزش‌های اجتماعی و بحران اعتماد نهادی (۱۴۰۴)

پس از تداوم اعتراضات سراسری و تشدید بحران مشروعیت سیاسی در سال ۱۴۰۴، شکاف اعتماد میان جامعه و نهادهای رسمی--از جمله بانک‌ها--به‌طور محسوسی عمیق‌تر شده است. تجربه قطع اینترنت، محدودیت‌های بانکی و شوک‌های ناگهانی سیاستی در سال‌های اخیر، رفتار احتیاطی خانوارها را تقویت کرده و نگهداری نقدینگی خارج از سیستم بانکی را به یک استراتژی بقا تبدیل کرده است.