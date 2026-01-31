Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » بمب خبری اکسیوس: هشدار وزیر دفاع عربستان به امریکا

3030.jpgعقب‌نشینی ترامپ از حمله، حکومت ایران را جسورتر می‌کند

ایران اینترنشنال - به گزارش وب‌سایت خبری اکسیوس، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در یک جلسه توجیهی خصوصی در واشینگتن هشدار داده است اگر دونالد ترامپ تهدیدهای خود علیه ایران را عملی نکند، جمهوری اسلامی از این وضعیت «قوی‌تر» و «جسورتر» خارج خواهد شد.

به گفته چهار منبع حاضر در این نشست که با اکسیوس گفت‌وگو کرده‌اند، خالد بن سلمان تاکید کرده است عقب‌نشینی آمریکا پس از هفته‌ها تهدید نظامی، پیام ضعف ارسال می‌کند و می‌تواند به تقویت موقعیت حکومت ایران منجر شود. این موضع‌گیری، به نوشته اکسیوس، چرخشی معنادار نسبت به مواضع علنی اخیر عربستان است که بر پرهیز از تشدید تنش و یافتن راه‌حل دیپلماتیک تاکید داشت.

اکسیوس می‌نویسد این تغییر لحن، همچنین با هشدارهایی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، سه هفته پیش در تماس با ترامپ درباره خطر جنگ منطقه‌ای مطرح کرده بود، در تضاد قرار دارد؛ هشداری که یکی از عوامل تعویق حمله احتمالی آمریکا به ایران عنوان شده بود.

بر اساس این گزارش، خالد بن سلمان که برادر ولیعهد و از نزدیک‌ترین افراد به اوست، در شرایطی به واشینگتن سفر کرده که منطقه خود را برای اقدام نظامی احتمالی آمریکا و پاسخی که تهران آن را «بی‌سابقه» توصیف کرده، آماده می‌کند. در همین حال، ترامپ دستور تقویت گسترده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را صادر کرده، هرچند مقام‌های کاخ سفید می‌گویند هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و گزینه دیپلماسی روی میز است.

اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیم و جدی‌ای میان واشینگتن و تهران جریان ندارد و ایران تمایلی به پذیرش شروط حداکثری آمریکا نشان نمی‌دهد. یک مقام حوزه خلیج فارس نیز گفته است اختلاف اصلی بر سر نوع توافق است و فعلاً نشانه‌ای از نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها دیده نمی‌شود.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که خالد بن سلمان روز پنجشنبه در کاخ سفید با مارکو روبیو، پیت هگست، استیو ویتکاف و رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا دیدار کرده و محور اصلی گفت‌وگوها احتمال حمله آمریکا به ایران بوده است.

با این حال، به نوشته اکسیوس، موضع علنی ریاض همچنان محتاطانه باقی مانده است. ولیعهد عربستان در تماس اخیر خود با رییس‌ دولت جمهوری اسلامی ایران گفته بود عربستان اجازه استفاده از حریم هوایی‌اش برای حمله به ایران را نخواهد داد و مقام‌های سعودی نیز بر احترام به حاکمیت ایران و ترجیح راه‌حل دیپلماتیک تاکید کرده‌اند.

اکسیوس در عین حال گزارش می‌دهد که خالد بن سلمان در دیدار غیرعلنی دیگری با کارشناسان اندیشکده‌ها و نمایندگان سازمان‌های یهودی، صریح‌تر سخن گفته و تاکید کرده است اگر آمریکا پس از هفته‌ها تهدید دست به اقدام نزند، این امر تنها به جسورتر شدن جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. او در عین حال گفته است که پس از دیدارهایش در واشینگتن، همچنان تصویر روشنی از راهبرد نهایی دولت ترامپ در قبال ایران ندارد.

در جمع‌بندی، اکسیوس می‌نویسد منطقه در وضعیتی «دوگانه» قرار گرفته است: حمله آمریکا به ایران می‌تواند پیامدهای خطرناکی به‌همراه داشته باشد، اما خودداری از آن نیز ممکن است به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی بینجامد؛ معادله‌ای که به نظر می‌رسد در محاسبات جدید ریاض وزن بیشتری یافته است.

