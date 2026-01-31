عقب‌نشینی ترامپ از حمله، حکومت ایران را جسورتر می‌کند

ایران اینترنشنال - به گزارش وب‌سایت خبری اکسیوس، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، در یک جلسه توجیهی خصوصی در واشینگتن هشدار داده است اگر دونالد ترامپ تهدیدهای خود علیه ایران را عملی نکند، جمهوری اسلامی از این وضعیت «قوی‌تر» و «جسورتر» خارج خواهد شد.

به گفته چهار منبع حاضر در این نشست که با اکسیوس گفت‌وگو کرده‌اند، خالد بن سلمان تاکید کرده است عقب‌نشینی آمریکا پس از هفته‌ها تهدید نظامی، پیام ضعف ارسال می‌کند و می‌تواند به تقویت موقعیت حکومت ایران منجر شود. این موضع‌گیری، به نوشته اکسیوس، چرخشی معنادار نسبت به مواضع علنی اخیر عربستان است که بر پرهیز از تشدید تنش و یافتن راه‌حل دیپلماتیک تاکید داشت.

اکسیوس می‌نویسد این تغییر لحن، همچنین با هشدارهایی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، سه هفته پیش در تماس با ترامپ درباره خطر جنگ منطقه‌ای مطرح کرده بود، در تضاد قرار دارد؛ هشداری که یکی از عوامل تعویق حمله احتمالی آمریکا به ایران عنوان شده بود.

بر اساس این گزارش، خالد بن سلمان که برادر ولیعهد و از نزدیک‌ترین افراد به اوست، در شرایطی به واشینگتن سفر کرده که منطقه خود را برای اقدام نظامی احتمالی آمریکا و پاسخی که تهران آن را «بی‌سابقه» توصیف کرده، آماده می‌کند. در همین حال، ترامپ دستور تقویت گسترده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس را صادر کرده، هرچند مقام‌های کاخ سفید می‌گویند هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و گزینه دیپلماسی روی میز است.

اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیم و جدی‌ای میان واشینگتن و تهران جریان ندارد و ایران تمایلی به پذیرش شروط حداکثری آمریکا نشان نمی‌دهد. یک مقام حوزه خلیج فارس نیز گفته است اختلاف اصلی بر سر نوع توافق است و فعلاً نشانه‌ای از نزدیک‌شدن دیدگاه‌ها دیده نمی‌شود.