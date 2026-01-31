از حاکمیت دوگانه تا نیابتی‌سازی و وابستگی استراتژیک

چکیده

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه گذشته به بازیگری تبدیل شده است که رفتار آن به‌سختی در چارچوب قواعد متعارف روابط بین‌الملل قابل تبیین است. این مقاله استدلال می‌کند که ریشه این وضعیت را باید در ساختار درونی قدرت و نقش مسلط نهادهای نظامی-امنیتی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جست‌وجو کرد. ترکیب دولت انتصابی ایدئولوژیک با دولت انتخابیِ نمایشی، به شکل‌گیری سیاست خارجی‌ای انجامیده که بیش از آن‌که مبتنی بر منافع ملی باشد، تابع بقا، امنیت ایدئولوژیک و منطق نیابتی‌سازی منطقه‌ای است. پیامد این الگو، بی‌ثباتی منطقه‌ای، انزوای بین‌المللی و وابستگی تدریجی به قدرت‌های خارجی بوده است. اعلام رسمی "تروریستی" بودن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا ، انگیزه اصلی نگارش این مقاله می باشد که به آن می پردازیم:

۱. مقدمه: ایران به‌مثابه یک مسئله ساختاری:

پیچیدگی رفتار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی، نه صرفاً ناشی از تصمیم‌های مقطعی یا اختلافات ایدئولوژیک، بلکه حاصل یک ساختار قدرت خاص است. ساختاری که در آن، تصمیم‌گیری‌های کلان خارج از نهادهای منتخب و در اختیار شبکه‌ای از نهادهای انتصابی و امنیتی قرار دارد. در چنین چارچوبی، فهم سیاست خارجی ایران بدون تحلیل درونی ساختار قدرت، تحلیلی ناقص و گمراه‌کننده خواهد بود.

۲. ساختار دوگانه قدرت: دولت واقعی و دولت نمایشی:

پس از گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی، نظام سیاسی ایران به‌وضوح دارای ساختار دوگانه قدرت است:

از یک‌سو، «دولت انتصابی» قرار دارد؛ مجموعه‌ای از نهادها که مستقیماً زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند، از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، سپاه پاسداران، بسیج و بنیادهای عظیم اقتصادی. این بخش، قدرت واقعی تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی را در اختیار دارد و هیچ‌گونه پاسخ‌گویی نهادی به جامعه ندارد.

در سوی دیگر، «دولت انتخابی» یا بروکراتیک قرار گرفته است که شامل ریاست‌جمهوری، مجلس و نهادهای اداری است. این بخش، علی‌رغم ظاهر انتخاباتی، فاقد اختیار مؤثر در سیاست‌گذاری‌های کلان است و نقش آن بیش از هر چیز، مدیریت روزمره و مشروعیت‌بخشی صوری به نظام قدرت محسوب می‌شود.

برآیند این دوگانگی، تمرکز قدرت در رأس هرم و تضعیف نهادهای نمایندگی است؛ وضعیتی که تصمیم‌سازی عقلانی و مبتنی بر منافع ملی را به‌شدت محدود می‌کند.

۳. سپاه پاسداران: از نهاد انقلابی تا بازیگر هژمونیک:

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در ابتدا نهادی نظامی-ایدئولوژیک برای حفاظت از انقلاب بود، به‌تدریج به محور اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شد. نقطه عطف این تحول، پایان جنگ ایران و عراق و آغاز رهبری علی خامنه‌ای با ترسیم ساختاری جدید در نظام قدرت سازی "اسلام سیاسی" بود.