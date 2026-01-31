سرانجام اتحادیه اروپا تصمیمی را گرفت که سال‌ها از آن پرهیز می‌کرد: قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی. تصمیمی که بیش از آن‌که نمادین باشد، نشانه ورود پرونده جمهوری اسلامی به مرحله‌ای تازه، پرخطر و تعیین‌کننده است.

اروپا پیش از این نیز از نقش سپاه در سرکوب داخلی، عملیات برون‌مرزی و بی‌ثبات‌سازی منطقه آگاه بود. با این حال، به‌دلیل نفوذ همه‌جانبه سپاه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، لیست‌گذاری آن همواره به‌منزله عبور از یک خط قرمز تلقی می‌شد؛ خط قرمزی که به معنای تقابل مستقیم با هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بود. اکنون این خط قرمز شکسته شده است. پرسش اصلی این است: چرا اکنون؟

در سیاست بین‌الملل، تصمیم‌ها نه بر پایه اخلاق، بلکه بر اساس منافع ملی گرفته می‌شوند. حقوق بشر تنها زمانی به اولویت بدل می‌شود که با امنیت، ثبات سیاسی یا منافع راهبردی کشورها گره بخورد. تصمیم اخیر اروپا نیز دقیقاً از همین منطق پیروی می‌کند.

اگرچه ایالات متحده سال‌ها پیش سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بود، اروپا تا همین اواخر راه احتیاط را در پیش گرفت. حتی پس از آغاز جنگ اوکراین و همکاری پهپادی جمهوری اسلامی با روسیه، کشورهای اروپایی--به‌ویژه آلمان و فرانسه--روابط اقتصادی خود با تهران را حفظ کردند. تصور «ثبات نسبی» در ایران، ستون اصلی این مماشات بود.

اما این تصور با کشتار گسترده معترضان در هجدهم و نوزدهم دی‌ماه فرو ریخت. سرکوب خونین اعتراضات مسالمت‌آمیز، این پیام روشن را به ناظران داخلی و بین‌المللی داد که نظام سیاسی حاکم نه‌تنها مشروعیت خود را از دست داده، بلکه دیگر توان حکمرانی و بازتولید ثبات را نیز ندارد. حکومتی که تنها ابزار بقای آن گلوله است، آینده‌ای ندارد و دیر یا زود فرو می‌پاشد.

چرایی این امر را می‌توان در تعبیر دقیق میرحسین موسوی دید: «رودخانه‌ای از خونِ گرمِ محرومان که در دی‌ماه سرد بر زمین به جریان افتاد، تا مسیر تاریخ را تغییر ندهد، از جوشش باز نخواهد ایستاد.»

و حالا به نظر می رسد مسیر تاریخ بیش از هرزمان دیگری به زیان جمهوری اسلامی درحال تغیر است: قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، عملاً مسیر دیپلماسی را مسدود می‌کند. گفت‌وگوهای ایران و آمریکا از جمله مذاکرات ترکیه--بعید است بتواند نقشی در نجات نظام ایفا کند. تقابل سیاسی و اقتصادی به فاز نظامی کشیده شده است.