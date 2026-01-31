«امپراتوری دروغ»: چگونه حقیقت قربانی بقا می‌شود

محمدعلی غیبی (روزنامه‌نگار) - ویژه خبرنامه گویا

یادداشتی که پیش رو دارید، از داخل ایران به خبرنامه گویا ارسال شده است. نویسنده در متنی "صریح و پرخطر"، از کشتار شهروندان، تحریف حقیقت و بی‌شرمی رسانه‌های حکومتی می‌نویسد و در پایان، با رجوع به تاریخ و فرهنگ ایرانی، بر پیروزی نهایی راستی بر دروغ تأکید می‌کند

برای رژیمی بقاگرا که ملتی را به خاک و خون می‌کشد، جوانان ایران را قربانی نسل‌کشی جنون‌وار می‌کند و بعد مشتی رانت‌خوار حرام‌خوار یا حرام‌نطفه را راهی خیابان می‌کند تا به‌عنوان "ملت ایران" پاسخ "اغتشاشگران" را بدهند و به اصطلاح "پایان فتنه" را اعلام کنند، اهمیتی ندارد که همین اوباش اندکش کم‌تعدادتر از آن اند که بتوان با آن نمایش سیاسی داد‌. چرا که با گسترش هوش مصنوعی، کار فوتوشاپ‌کاران راحت‌تر شده و کی اهل فن فرصت خواهند یافت تا جعلی بودن تصاویر رانت‌خوارهای طرفداران نظام را برملا کنند؟ آن هم وقتی که اینترنت قطع است.

در روزهایی که قطعی اینترنت و پارازیت گسترده در ماهواره را تجربه می‌کردیم - و همین الان هم خیلی کلنگی کار می‌کند- ناچار بودم از "اینترنت ملی" یا همان ضداینترنت گوشه‌ای از اخبار را کشف کنم. اما باز خبر کشتار ده‌ها‌هزار ایرانی بی‌گناه، بدست دژخیمان تروریست سپاهی و بسیجی و بین‌المللی، خنجری بود بر قلب هر فرد صاحب وجدانی.

کشته شدن کودک خردسالی بر روی گردن پدرش، جان دادن تعداد زیادی نوجوان تیرخورده در آغوش مادرشان، کشته شدن مادران بسیاری جلوی دیدگان فرزندانشان، تصاویر به آغوش کشیدن جنازه‌ها در کاورهای مشکی توسط عزیزانشان، و تصاویر خانواده‌هایی که همگی یا به استثنای یک عضو، همگی‌شان کشته شده‌اند دردآور است. این تصاویر و صدها تصویر دلخراش و جان‌سوز دیگر مرا که در جریان خیزش در تبریز تنها زخمی شده بودم شرمگین و سرافکنده می‌کند.

اما اکنون روزها گذشته و هرچقدر ابعاد جدیدتری برمی‌آید، رژیم گستاخ و بی‌حیای خامنه‌ای مرزهای بی‌حیایی را به شکل بی‌سابقه‌ای در تاریخ جهان، جابجا می‌کند. اول از همه خود شخص وی مدعی شد که این "چندهزار نفر" توسط تروریست‌ها کشته شده‌اند. یادم افتاد این موجودات ملعون زمانی هم که ملت بی‌گناه سوریه را می‌کشتند مدعی بودند با "تروریست‌ها" می‌جنگند. منتهی با وارونه کردن واقعیت. یعنی به تروریست‌های جانی واقعی می‌گفتند "شهدای مدافع حرم" و ... و ملت سوریه تروریست می‌شدند و اکنون همین بلا و فاجعه را بر سر ملت بی‌گناه ایران می‌آورند . تعدادی اوباش بسیجی را که چهره‌شان هم گویای رذالت درونشان است "شهیدان مدافع امنیت" نام می‌گذارند.

آری رژیم جنایتکار اسلامی نمک پاشیدن روی زخم ملت‌های جراحت دیده را خوب بلد است. وقتی هم از اوباش بسیجی خود کشته زیادی نمی‌یابند ایرادی ندارد؛ آنهایی که نجس‌ترین پول عالم یعنی "حق تیر" نتوانند پرداخت کنند، مجبور اند امضا کنند که عزیز از دست رفته‌شان عضو بسیج یعنی همان شیاطینی بوده که با آن مبارزه می‌کرده‌است.

قلم از نوشتن این وقایع شرمسار می‌شود، دستم از خشمی همراه با شگفتی می‌لرزد.



من تابحال کلمه‌ای بنام "حق تیر" نه شنیده‌بودم و نه در صدها کتاب تاریخی که در سال‌ها تحصیل و پژوهش، مطالعه کرده‌ام دیده‌بودم. جای ظالم و مظلوم را آشکارا تغییر دادند و به ریش کل جهان خندیدند. واقعا که هیچ دیکتاتوری در جهان تا این اندازه به کلمات ستم نکرده‌است. هیچ دیکتاتوری در جهان اینگونه روایت‌ها را برعکس نکرده‌است. کلمات نیز خجالت می‌کشند وقتی در روایت‌سازی این موجودات بی‌نظیر در تاریخ استفاده می‌شوند.

دیروز در یکی از همین رسانه‌های شیاد بنام "خبرگزاری دانشجو" دیدم تیتر زده بود "خون ایران نان رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی"،

منبع: https://snn.ir/fa/news/1361671

در یکی دیگر بنام "جهان‌نیوز" دیدم تیتر زده‌بود "کسانی که رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی می‌بینند

زامبی می‌شوند".

منبع: https://www.jahannews.com/video/967305

چه حالی به انسان باوجدانی دست می‌دهد وقتی می‌بیند این تروریست‌خبرنگاران بعد از این همه جنایت این گونه به ملتی زخم خورده چنین اهانت کنند؟ آیا جهانیان نمی‌بینند؟ مگر مردم ایران چه می‌خواهند؟ غیر از آن که فرزندان شایسته و تحصیل‌کرده‌شان بتوانند صاحب کار و درآمد شوند؛ یک زندگی آبرومندانه تشکیل بدهند و بتوانند از حق زندگی برخوردار شوند چه می‌خواهند؟