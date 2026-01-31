در جنبش انقلابیِ دی ماه 1404 حکومت اسلامی تعدادی از پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی را به این دلیل که به مجروحان کمک کرده اند دستگیر و زندانی کرده است. از سرنوشت تعدادی از پزشکان و پرستاران دستگیر و مفقود شده خبری نیست.
در خبرها و گزارش ها آمده است:
"...در جریان اعتراضات مردمی، شماری از پزشکان و کادر درمان صرفاً بهدلیل انجام وظیفه انسانی و کمک به درمان مجروحان، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند. این بازداشتها نمونهای آشکار از مجرمانگاری درمان و سرکوب فعالیتهای انسانی است.
اسامی تعدادی از پزشکان بازداشتشده:
دکترعلیرضا گلچینی: جراح و پزشک اهل قزوین بە دلیل ارائه خدمات درمانی به شهروندانی کە در جریان اعتراضات مردمی مجروح شدەاند، خبر داده است. بر اساس این گزارشها این پزشک با اتهام "محاربە" و خطر صدور حکم اعدام مواجه است.
دکتر فرهاد نادعلی: جراح و پزشک متخصص و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
دکتر آمنه سلیمانی: پزشک و مدیر کلینیک پوستو مو در اردبیل، خبر داده و گفته بود که او طی روزهای گذشته بهدلیل پذیرش و درمان مجروحانی که در جریان اعتراضات دچار آسیب شده بودند، بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
دکتر بابک پورامین: متخصص طب اورژانس در نیشابور، گفته میشود او در ۲۹ دی بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده است.
دکتر سبحان اسماعیلپور
دکتر شمسی عباسعلیزاده: مجروح و ناپدید شده
دکتر صابر دهقان
دکتر متین مرادیان
بازداشت درمانگران، نقض صریح اصول اخلاق پزشکی، حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و جان این افراد در معرض خطر جدی قرار دارد..."
"... گزارشها نشان میدهند کادر درمان، بهویژه پزشکان و افرادی که به مجروحان اعتراضات رسیدگی کردهاند، در معرض فشار و برخورد امنیتی قرار گرفتهاند. در یک مورد، بازداشت فرهاد نادعلی (پزشک بیمارستان ۵ آذر گرگان) توسط اطلاعات سپاه گزارش شده و علت بازداشت «مداوای مجروحان اعتراضات» و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان عنوان شده است. همچنین ادعا شده نیروهای مسلح از سقف بیمارستان به سمت معترضان شلیک کردهاند؛ موضوعی که اگر تأیید شود، از تبدیل مراکز درمانی به بخشی از سازوکار سرکوب حکایت دارد.
در پروندهای دیگر، بازداشت بابک پورامین (پزشک متخصص طب اورژانس) در نیشابور گزارش شده است؛ گفته میشود او در ۲۹ دی بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده، تماسهای محدودی با خانواده داشته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است. در همین گزارش، به فضایی اشاره میشود که در آن برای برخی پزشکان اتهاماتی مانند "فراری دادن مجروحان از بیمارستان" مطرح میشود.
همچنین گزارشها از بازداشت دکتر آمنه سلیمانی در اردبیل و علی فاخر، پرستار بازنشسته در سیرجان، به دلیل امدادرسانی به مجروحان اعتراضات حکایت دارد و حتی بازداشت اعضای خانواده آقای فاخر نیز ذکر شده است. کنار هم قراردادن این موارد، نشاندهنده یک الگوی نگرانکننده است: امنیتیکردن درمان، جرمانگاری کمکرسانی، و فشار بر شبکههای درمانی بهعنوان یکی از مسیرهای کاهش ظرفیت حمایت از مجروحان و کنترل پیامدهای انسانی اعتراضات."(خبرگزاری هرانا)
"... دست کم چهار پزشک در اردبیل دستگیر شدهاند. همچنین یک امدادگر به نام خسرو مینایی که مجروحان را در منزلش درمان میکرد، ۲۴ دی ماه با یورش ماموران به منزلش بازداشت شده است... او را با وحشیانهترین شکل ممکن همراه با ضربوشتم بازداشت کردند. مأموران تمام شیشههای خانه را شکستند، کلیه وسایل منزل را تخریب کردند و حتی ماشین او را که یک پژو پارس بود، بهطور کامل از بین بردند."..." در قزوین موج بازداشت پزشکان وپرستاران ادامه دارد"
از مجروحانی که توسط مزدوران حکومت اسلامی در بیمارستان ها بازداشت و یا ربوده شده اند نیز خبری داده نشده است.
" در بیمارستان "گلسار" رشت ماموران حکومتی، دختر مجروحی را که پس از عمل جراحی زنده مانده بود، با همان وضعیت پس از عمل از روی تخت بیمارستان ربوده و با خود بردند."
****
حکومت اسلامی 47 سال است بسیاری از پزشکان، پرستاران و کادرهای بهداشتی و درمانی را به دلیل کمک به مجروحان و
و درمان بیماران دستگیر، زندانی و شکنجه و اعدام کرده است. این حکومت در مواردی مجروحان را بر تخت بیمارستان به قتل رسانده است.
حکومت اسلامی از ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ با تیرباران دکتر محمدرضا عاملی تهرانی و بعد اعدام جمشید اعلم و بقایی یزدی پزشک کُشی را از پشت بام مدرسه علوی و رفاه آغاز کرد. حاکم شرع خمینی، صادق خلخالی پزشک کُشی اش را با تیرباران دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری ادامه داد، دکتر رشوند جراح ۲۷ ساله در تاریخ ۳۰ مرداد سال ۱۳۵۸ در پاوه با حکم خلخالی تیرباران شد. پزشک گرانقدر دکتر اسماعیل نریمیسا را به گفتۀ دادستان انقلاب خوزستان "چون دانشجویان مجروح را درمان و پانسمان کرده بود را اعدام کردند".
قتل پرفسورمنوچهرحکیم (استاد تشریح - اندام شناسی) در22 دی ماه 1359 در مطب اش در تهران و قتل فجیع دکتر کاظم سامی نشان داد که پزشک کُشی حکومت اسلامی فقط به اعدام پزشکان در زندان ها و قتل در شکنجه گاه ها ختم نمی شود. خانه، خیابان، مطب و بیمارستان قتلگاه بسیاری از پزشکان شد. در لیست پزشکان به قتل رسیده توسط آدمکشان اسلامی و نیز پزشکان اعدامی، تعدادی از پزشکان بهائی هستند که به طرز فجیعی به قتل رسیدند. قتل دکتر فیروز نعیمی، رئیس سازمان بهداشت همدان در زیر شکنجه، و زجرکش کردن پزشک خوشنام دکتر ناصر وفائی دو نمونه اند: "جسد دکتر وفائی در حالی تحویل خانواده وی شد که ران ها و پاهای وی رشته رشته پاره شده بود و..."
در کشتارهای سال های ۶۰ و ۶۷ دکتر احمد دانش، نخستین جراح پیوند کلیه در ایران و ده ها پزشک به دار آویخته شدند.
در قتل های زنجیره ای، جنبش سال های 88، 96، 98 تعدادی از پزشکان و پرستاران به قتل رسدند. این حکومت در جنبش زن، زندگی، آزادی جان دکتر آیدا رستمی، دکتر آزاد حسینپوری، دکترپریسا بهمنی، دکترمائده جوانفر، دکترآیلار حقی، دکترابراهیم ریگی، دکترمسعود احمدزاده را گرفت.
و هنوز دستگیری، زندانی کردن و شکنجه و اعدام پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی ادامه دارد
امروز نام های این عزیزان به صدها رسیده است، کشتار صدها پزشک، دندانپزشک، پرستار و متخصصان و کادرهای بخش خدمات بهداشتی و درمانی در طول 47 سال حیاتِ جهل و جنون و جنایت در جهان کم نظیر است.
*****
