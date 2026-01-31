در جنبش انقلابیِ دی ماه 1404 حکومت اسلامی تعدادی از پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی را به این دلیل که به مجروحان کمک کرده اند دستگیر و زندانی کرده است. از سرنوشت تعدادی از پزشکان و پرستاران دستگیر و مفقود شده خبری نیست.

در خبرها و گزارش ها آمده است:

"...در جریان اعتراضات مردمی، شماری از پزشکان و کادر درمان صرفاً به‌دلیل انجام وظیفه انسانی و کمک به درمان مجروحان، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها نمونه‌ای آشکار از مجرم‌انگاری درمان و سرکوب فعالیت‌های انسانی است.

اسامی تعدادی از پزشکان بازداشت‌شده:



دکترعلیرضا گلچینی: جراح و پزشک اهل قزوین بە دلیل ارائه خدمات درمانی به شهروندانی کە در جریان اعتراضات مردمی مجروح شدەاند، خبر داده‌ است. بر اساس این گزارش‌ها این پزشک با اتهام "محاربە" و خطر صدور حکم اعدام مواجه است.

دکتر فرهاد نادعلی: جراح و پزشک متخصص و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

دکتر آمنه سلیمانی: پزشک و مدیر کلینیک پوست‌و مو در اردبیل، خبر داده و گفته بود که او طی روزهای گذشته به‌دلیل پذیرش و درمان مجروحانی که در جریان اعتراضات دچار آسیب شده بودند، به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ است.

دکتر بابک پورامین: متخصص طب اورژانس در نیشابور، گفته می‌شود او در ۲۹ دی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است.

دکتر سبحان اسماعیل‌پور

دکتر شمسی عباسعلی‌زاده: مجروح و ناپدید شده

دکتر صابر دهقان

دکتر متین مرادیان

بازداشت درمانگران، نقض صریح اصول اخلاق پزشکی، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است و جان این افراد در معرض خطر جدی قرار دارد..."

"... گزارش‌ها نشان می‌دهند کادر درمان، به‌ویژه پزشکان و افرادی که به مجروحان اعتراضات رسیدگی کرده‌اند، در معرض فشار و برخورد امنیتی قرار گرفته‌اند. در یک مورد، بازداشت فرهاد نادعلی (پزشک بیمارستان ۵ آذر گرگان) توسط اطلاعات سپاه گزارش شده و علت بازداشت «مداوای مجروحان اعتراضات» و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان عنوان شده است. همچنین ادعا شده نیروهای مسلح از سقف بیمارستان به سمت معترضان شلیک کرده‌اند؛ موضوعی که اگر تأیید شود، از تبدیل مراکز درمانی به بخشی از سازوکار سرکوب حکایت دارد.