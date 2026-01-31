هر روز به فهرست هزاران کشته و ناپدید شده به دست جمهوری اسلامی اضافه می‌شود و خانواده‌های داغدار در جستجوی نشانه‌ای از عزیزانشان، سرگردان در هر گوشه و کنارند. با این همه، هنوز کسانی درگیر بحث ها و اختلافات بی‌حاصل‌اند. گویی خون های ریخته شده تنها عددی در حاشیه است، نه فاجعه‌ای که فریادِ و اقدام فوری می‌طلبد.

متاسفانه به نظر می رسد که هنوز از تاریخ خونبار پنجاه ساله ایران، درس‌هایی آموخته نشده است. دیگر چه باید اتفاق بیفتد تا تفرقه افکنی و کشمکش‌های پیش پا افتاده را کنار بگذاریم؟ جنایت رخ داده است، جنایتی هولناک. در چهل و هشت ساعت، کشتاری بالای سی و شش هزار قربانی.

مارکس، لنین، استالین و دار و دسته شان مردند و رفتند. مارکس در برهه‌ای از تاریخ نقشی ایفا کرد و سپس به دنیای اکادمیک پیوست تا درس‌هایی به بشریت بدهد. آن فصل را تاریخ جامعه، بست.

مبارزه چریکی نیز سال‌هاست که به پایان رسیده و دیگر اصلا جای حرف زدن از آن نیست. آن فصل از تاریخ نیز بسته شد... آخوند و اسلام سیاسی و دارو دسته اش نیز در حال پاک شدن از سرزمین ما هستند. عصرشان گذشته است.

هموطنان، ما در جنگ هستیم، ایران با نبردی ویرانگر و فراگیر روبروست و جوانان نازنین‌اش را به فجیع ترین شکل از دست می دهد. ببینیم، نگاه کنیم و گوش بسپاریم به آنچه فریاد می زنند. فریاد واقعیت.

آقایان و خانم های چپ گرا -- از هر طیف و دسته-- کسانی که همه را نقد می کنید. نماینده چه کسی هستید؟ رهبر شما امروز کیست؟ آن فردی که از میان شما بتواند به یاری جامعه برخیزد کجاست؟ معرفی اش کنید. چند نفر هستید؟ در نشست های در بسته تان، چند نفر شرکت می کنند؟ میانگین سنی شان چند سال است؟

و جمهوری خواهان، شما چه مسیری را پیشنهاد می کنید؟ رهبرتان کیست و کجاست تا او را بشناسیم. معرفی کنید تا شاید در راهپمایی‌ها و در خیابان ها نامش فریاد زده شود.

زمان رها کردن پراکنده سازی و زخم زدن به یکدیگر فرا رسیده است. رقابت‌های تنگ‌نظرانه و خودمحوری‌ها را کنار بگذاریم.

رژیم اسلامی نه از امریکا می ترسد، نه از اروپا و نه حتی از اسراییل، زیرا برای بقای خود با همه آنها زد و بند می کند. این رژیم تنها از یک چیز می ترسد -- اتحاد ما ایرانیان.